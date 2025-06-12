В Латвии предложили запретить соседство радужного и государственного флагов

Кроме того, партия LPV предложила запретить размещение радужного флага на башне Святого Духа Рижского замка и у резиденции президента Латвии в Рижском замке, у летней резиденции президента Латвии в Юрмале, над главным зданием Сейма и возле него, у зданий Кабинета министров и министерств.