Эксперт: обострение ситуации на Ближнем Востоке может больно ударить по кошелькам потребителей

Дополнительно росту цен должно помешать и то, что, согласно прогнозам, OPEC+ намерен в ближайшие месяцы еще больше нарастить объемы добычи.

По мнению руководителя по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси, напряженность на Ближнем Востоке в ближайшие дни останется главным фактором, влияющим на колебания цен на нефть, и любое обострение может привести к ее временному скачку.

«Обострение ситуации на Ближнем Востоке означает, что иранская нефть имеет все меньше шансов попасть на мировой рынок. Похоже, даже президент США Дональд Трамп уже не верит в достижение ядерной сделки и угрожает Ирану бомбардировками, если соглашения не будет. В ответ Иран пообещал нанести удары по американским военным базам. В связи с такими событиями ближайшие дни, скорее всего, будут отмечены высокой волатильностью цен на нефть», - спрогнозировал Сасси.

США располагают военными базами практически во всех ключевых нефтедобывающих регионах Ближнего Востока. Из-за угроз часть американских дипломатов уже эвакуирована из Ирака. Переговоры между США и Ираном по ядерной сделке должны продолжиться в ближайшие дни.

Несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, на рынках сохраняется ожидание, что рост цен на нефть в долгосрочной перспективе замедлится, поскольку OPEC+ уже увеличил добычу в мае и июне, и существует уверенность, что объемы будут увеличены. В связи с этим Международное энергетическое агентство (EIA) в новом прогнозе на 2025 год повысило оценку предложения, но снизило прогноз спроса.

«Определенную стабильность и уверенность рынкам придало вчерашнее заявление Трампа о том, что США достигли договоренности с Китаем в торговых переговорах: США получат доступ к китайским редкоземельным металлам и магнитам, а взамен китайским студентам будет позволено учиться в университетах и колледжах США», - прокомментировал Сасси.