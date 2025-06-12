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Эксперт: обострение ситуации на Ближнем Востоке может больно ударить по кошелькам потребителей

Редактор: rus.postimees.ee
Автозаправка (иллюстративное фото).

Несмотря на то, что на фоне напряженности на Ближнем Востоке вчера цена на нефть достигла самого высокого уровня за последние два месяца, сегодня она начала снижаться, что дает основание полагать: вчерашний рост на 4,5% был реакцией рынков с элементами перегиба. 

Дополнительно росту цен должно помешать и то, что, согласно прогнозам, OPEC+ намерен в ближайшие месяцы еще больше нарастить объемы добычи.

По мнению руководителя по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси, напряженность на Ближнем Востоке в ближайшие дни останется главным фактором, влияющим на колебания цен на нефть, и любое обострение может привести к ее временному скачку.

«Обострение ситуации на Ближнем Востоке означает, что иранская нефть имеет все меньше шансов попасть на мировой рынок. Похоже, даже президент США Дональд Трамп уже не верит в достижение ядерной сделки и угрожает Ирану бомбардировками, если соглашения не будет. В ответ Иран пообещал нанести удары по американским военным базам. В связи с такими событиями ближайшие дни, скорее всего, будут отмечены высокой волатильностью цен на нефть», - спрогнозировал Сасси.

США располагают военными базами практически во всех ключевых нефтедобывающих регионах Ближнего Востока. Из-за угроз часть американских дипломатов уже эвакуирована из Ирака. Переговоры между США и Ираном по ядерной сделке должны продолжиться в ближайшие дни.

Несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, на рынках сохраняется ожидание, что рост цен на нефть в долгосрочной перспективе замедлится, поскольку OPEC+ уже увеличил добычу в мае и июне, и существует уверенность, что объемы будут увеличены. В связи с этим Международное энергетическое агентство (EIA) в новом прогнозе на 2025 год повысило оценку предложения, но снизило прогноз спроса.

«Определенную стабильность и уверенность рынкам придало вчерашнее заявление Трампа о том, что США достигли договоренности с Китаем в торговых переговорах: США получат доступ к китайским редкоземельным металлам и магнитам, а взамен китайским студентам будет позволено учиться в университетах и колледжах США», - прокомментировал Сасси.

Кроме того, в летний период на Ближнем Востоке резко возрастает спрос на нефть, так как из-за жары требуется больше энергии для охлаждения. Также в США начался сезон отпусков и автомобильных поездок, что традиционно увеличивает сезонный спрос на нефтепродукты.

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