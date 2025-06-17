Связанная с Московским патриархатом Эстонская Православная Христианская церковь (ЭПХЦ) скупила десятки объектов недвижимости, включая гостиницу, детский сад, квартиры и участки на сотни тысяч евро. Сейчас эти активы из приходов переводят в специальные фонды, подконтрольные руководству ЭПХЦ.
В марте благотворительное предприятие Нарвская православная богадельня (SA Narva Õigeusu Seek) купило известную всем нарвитянам гостиницу King на улице Лаврецова. Гостиницей владело предприятие Vesta King, и собственник решил, что в нынешних условиях лучшим вариантом будет ее продать.