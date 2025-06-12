ERR: столичная коалиция отложила до июля решение об отмене платы за место в детском саду

Партнеры по коалиции, которые встретились в Таллине в четверг, решили отложить принятие дополнительного бюджета, а вместе с ним и решение об отмене платы за детский сад, до второй половины июля, сообщает ERR.
По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина («Ээсти 200»), встреча придала ему больше уверенности в выживании коалиции, в то время как вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере из Партии реформ признал, что это решение усилит путаницу.
В четверг утром состоялось заседание совета столичной коалиции, после которого вице-мэр Алексей Яшин выразил удовлетворение тем, что в соответствии с соглашением сторон и дополнительный бюджет, и поправки, касающиеся платы за место в детсаду, были сняты с повестки дня и направлены на второе чтение на внеочередной сессии Таллинского городского собрания, которая состоится 21 июля.
Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что теперь все коалиционные партии в Таллинне должны приложить усилия для поиска решения по отмене платы за место в детском саду, и сделать это как можно скорее.