TLT: число пользователей общественного транспорта Таллинна растет, удовлетворенность пассажиров высока

С 2021 года доля пользователей общественного транспорта неуклонно растет и теперь составляет 50% жителей Таллинна. 39% жителей в основном передвигаются на автомобиле, в то время как доля людей, передвигающихся пешком, сократилась.

Самым часто используемым видом по-прежнему остается автобус, которым ежедневно пользуются 41% жителей. Трамваями ежедневно пользуются 11%, а поездами - 1% респондентов. Что касается предпочтений, то 61% пользователей общественного транспорта предпочитают автобусное сообщение, чтобы добраться до места назначения.

Самые высокие оценки были даны трамвайному и автобусному движению: общий балл для трамваев составил 4,32, а для автобусов - 4,11. Оценка автобусов по интервалам движения немного снизилась по сравнению с предыдущим годом, в то время как также снизилась и удовлетворенность расположением остановок в трамвайном движении.

Чистота транспортных средств снова получила высокие оценки - 83% пользователей трамваев и 84% пользователей автобусов были удовлетворены. Работа водителей транспортных средств также получила преимущественно положительную оценку, причем водители трамваев были оценены выше. Особое внимание было уделено улучшению навыков эстонского языка и общения водителей.

Опрос также показал, что 53% жителей Таллинна поддерживают строительство новых трамвайных соединений, а 59% выступают за введение электробусов. 38% респондентов поддерживают реорганизацию автобусного движения. Наиболее предпочтительным направлением для нового трамвайного маршрута является Ласнамяэ, за ним следуют Нымме и Пирита.

Кроме того, 60% респондентов поддерживают идею о том, что полосы общественного транспорта должны быть зарезервированы только для общественного транспорта, а треть жителей поддерживают расширение услуг TLT на волости Харьюмаа, чаще всего упоминаются Виймси, Табасалу, Лаагри и Пеэтри.

Исследование показывает, что услуги TLT по-прежнему надежны и качественны, а удовлетворенность жителей Таллинна общественным транспортом столицы остается на высоком уровне. TLT продолжает развивать свои услуги в соответствии с потребностями и ожиданиями жителей в мобильности.