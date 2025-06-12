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Столичная пенсионерка обогатила мошенников на 10 000 евро

Деньги. Снимок иллюстративный.

Мошенники убедили пожилую жительницу Таллинна инвестировать свыше 10 000 евро на торговой площадке. Вернуть вложенные деньги она уже не может.

Полиция начала в среду производство по делу о том, как проживающей в Пыхья-Таллинне 69-летней женщине по телефону предложили инвестировать на платформе Xetra-eu, сообщила в четверг пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Таллиннка открыла счет на указанной платформе. Мошенники открыли на ее имя счет в британском банке и настоятельно рекомендовали ей совершать переводы на платформе.

Потерпевшая не может вывести деньги с платформы, а также с нее требуют дополнительных платежей.

Причиненный ущерб составляет около 10 262 евро.

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