Столичная пенсионерка обогатила мошенников на 10 000 евро

Полиция начала в среду производство по делу о том, как проживающей в Пыхья-Таллинне 69-летней женщине по телефону предложили инвестировать на платформе Xetra-eu, сообщила в четверг пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Таллиннка открыла счет на указанной платформе. Мошенники открыли на ее имя счет в британском банке и настоятельно рекомендовали ей совершать переводы на платформе.

Потерпевшая не может вывести деньги с платформы, а также с нее требуют дополнительных платежей.