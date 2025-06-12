Столичная пенсионерка обогатила мошенников на 10 000 евро

Мошенники убедили пожилую жительницу Таллинна инвестировать свыше 10 000 евро на торговой площадке. Вернуть вложенные деньги она уже не может.
Полиция начала в среду производство по делу о том, как проживающей в Пыхья-Таллинне 69-летней женщине по телефону предложили инвестировать на платформе Xetra-eu, сообщила в четверг пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Таллиннка открыла счет на указанной платформе. Мошенники открыли на ее имя счет в британском банке и настоятельно рекомендовали ей совершать переводы на платформе.
Потерпевшая не может вывести деньги с платформы, а также с нее требуют дополнительных платежей.
Причиненный ущерб составляет около 10 262 евро.