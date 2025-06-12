«Начинаю думать, что ему это безразлично»: Трамп – о реакции Путина на потери российской армии в Украине

В подкасте Pod Force One Трамп, отвечая на вопрос журналистки Миранды Дивайн, волнует ли российского лидера тот факт, что армия РФ теряет в Украине «по пять тысяч человек каждую неделю», Трамп сказал: «Я начинаю думать, что ему это безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше».