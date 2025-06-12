ЕС поднял пошлины на ряд товаров из РФ и Беларуси

Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, в течение трехлетнего переходного периода. Целью данного шага является снижение зависимости ЕС от импорта соответствующей продукции, а также сокращение прибыли России от экспорта, которую она может направить на финансирование войны против Украины, следует из заявления Совета ЕС.

Польша о введении повышенных пошлин на товары РФ

«Лозунг предстательства Польши в Совете ЕС: "Безопасность, Европа!", и эти меры повышают нашу экономическую безопасность, сокращая зависимость от России, - заявил Михал Барановский, ответственный в Минэкономики Польши за торговый сектор. - Мы продолжаем сокращать прибыли России от экспорта и, таким образом, ее возможность финансировать свою жестокую войну. Это - единая Европа в ее лучшем виде».

Как следует из пресс-релиза, новые тарифы вступят в силу 1 июля. После этого повышенные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России, поскольку другие ее товары из этой отрасли уже затронуты введенными ранее ограничениями.

Импорт удобрений из России в ЕС

Новые пошлины коснутся продукции, импорт которой в 2023 году составил 15% от всего импорта сельхозпродукциии РФ. В числе прочего речь идет об азотных удобрениях.