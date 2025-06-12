ЕС поднял пошлины на ряд товаров из РФ и Беларуси

Совет ЕС согласовал повышенные пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров и удобрений из России и Беларуси, говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте этого органа ЕС в четверг, 12 июня. Указывается, что введение новых тарифов будет тщательно контролироваться, чтобы обеспечить защиту фермеров ЕС и отрасль по производству удобрений, пишет Deutsche Welle.
Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, в течение трехлетнего переходного периода. Целью данного шага является снижение зависимости ЕС от импорта соответствующей продукции, а также сокращение прибыли России от экспорта, которую она может направить на финансирование войны против Украины, следует из заявления Совета ЕС.
Польша о введении повышенных пошлин на товары РФ
«Лозунг предстательства Польши в Совете ЕС: "Безопасность, Европа!", и эти меры повышают нашу экономическую безопасность, сокращая зависимость от России, - заявил Михал Барановский, ответственный в Минэкономики Польши за торговый сектор. - Мы продолжаем сокращать прибыли России от экспорта и, таким образом, ее возможность финансировать свою жестокую войну. Это - единая Европа в ее лучшем виде».
Как следует из пресс-релиза, новые тарифы вступят в силу 1 июля. После этого повышенные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России, поскольку другие ее товары из этой отрасли уже затронуты введенными ранее ограничениями.
Импорт удобрений из России в ЕС
Новые пошлины коснутся продукции, импорт которой в 2023 году составил 15% от всего импорта сельхозпродукциии РФ. В числе прочего речь идет об азотных удобрениях.
По данным Совета ЕС, в 2023 году объем импорта удобрений из России составил 3,6 млн тонн, его общая стоимость - 1,28 млрд евро, что соответствовало четверти всего объема импорта ЕС в этой сфере.