ВСУ говорит, что Россия потеряла миллион военных. Так ли это?

Например, 59-летний Ильдус Садыков попал в плен летом 2024 года. Осенью в результате обмена он вернулся в Россию, где его снова отправили на фронт. В феврале 2025 года Садыков погиб.

Таким образом, некоторые российские военные могли быть учтены в сводках Генштаба ВСУ по два-три раза: как раненые, как пленные, а потом и как погибшие.

При этом в поименный список Би-би-си входят только погибшие российские военные, причем те, чью смерть мы смогли подтвердить на основе открытых источников. Реальное число погибших, конечно, выше, чем приведенные нами данные.

Также важно учитывать, что в наш список входят погибшие иностранцы, воевавшие на стороне России. Но не входят люди, воевавшие и погибшие в вооруженных формированиях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из этих регионов, мы пришли к выводу, что подразделения ДНР и ЛНР могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысяч человек.

Официально Россия в последний раз отчитывалась об общих потерях в сентябре 2022 года. Тогда Минобороны назвало цифру в почти 6 тысяч погибших. И уже тогда в поименном списке потерь Би-би-си было больше имен, чем признало ведомство.