Таксист спас пожилую жительницу Силламяэ от мошенников

Во вторник таксист предотвратил передачу денег мошенникам в Таллинн и помог сохранить сбережения пожилого человека из Силламяэ.
Мошенник позвонил жительнице Силламяэ, представившись ее внуком, и сообщил о якобы случившемся ДТП. Чтобы избежать наказания, требовалось срочно передать деньги прокурору в Таллинн. Злоумышленники все время держали собеседницу на линии, не позволяя никому ей позвонить и обсудить ситуацию.
Сбережения были собраны в сумку и переданы таксисту, которого заранее вызвали мошенники. Однако поведение клиента вызвало подозрения: постоянный разговор по телефону, отсутствие ответов на уточняющие вопросы, поспешный уход после передачи сумки.
Таксист начал поездку, но вскоре остановился, заподозрив неладное, и сообщил о ситуации в полицию. После остановки начали поступать многочисленные звонки от мошенников - так они стараются торопить события, заставляя действовать быстро и без раздумий.
Благодаря внимательности водителя мошенничество удалось предотвратить, а сбережения вернулись владелице. После этого удалось связаться с родственниками и убедиться, что с ними все в порядке и никто не попадал в ДТП.