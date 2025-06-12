Таксист спас пожилую жительницу Силламяэ от мошенников

Мошенник позвонил жительнице Силламяэ, представившись ее внуком, и сообщил о якобы случившемся ДТП. Чтобы избежать наказания, требовалось срочно передать деньги прокурору в Таллинн. Злоумышленники все время держали собеседницу на линии, не позволяя никому ей позвонить и обсудить ситуацию.

Сбережения были собраны в сумку и переданы таксисту, которого заранее вызвали мошенники. Однако поведение клиента вызвало подозрения: постоянный разговор по телефону, отсутствие ответов на уточняющие вопросы, поспешный уход после передачи сумки.

Таксист начал поездку, но вскоре остановился, заподозрив неладное, и сообщил о ситуации в полицию. После остановки начали поступать многочисленные звонки от мошенников - так они стараются торопить события, заставляя действовать быстро и без раздумий.