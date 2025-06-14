Э-резидентство на уроке: Эстония помогает молодежи осваивать мир цифрового бизнеса

Речь идет о дополнительном учебном материале для уроков экономики и обществоведения в школах и гимназиях. Как рассказали представители программы э-резидентства, материал предназначен для самостоятельного использования учителями и помогает превращать учебную программу в более практичную и приближенную к реальной жизни.

«За 10 лет электронное резидентство связало с Эстонией более 125 000 человек по всему миру, и уже почти 38% стартапов в Эстонии связаны с каким-либо э-резидентом. Учебный материал на основе истории успеха эстонской программы электронного резидентства помогает учащимся лучше понять ценностное предложение цифрового государства и предпринимательской среды Эстонии для иностранцев, а также иллюстрирует на основе жизненных примеров, как э-резиденты вносят вклад в экономику Эстонии», - объяснила руководитель программы электронного резидентства Лиина Вахтрас.