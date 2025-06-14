Э-резидентство на уроке: Эстония помогает молодежи осваивать мир цифрового бизнеса

Эстонская программа э-резидентства разработала пособие для гимназистов, помогающее понять работу цифрового государства и предпринимательской среды, а также узнать о возможностях трансграничного бизнеса.
Речь идет о дополнительном учебном материале для уроков экономики и обществоведения в школах и гимназиях. Как рассказали представители программы э-резидентства, материал предназначен для самостоятельного использования учителями и помогает превращать учебную программу в более практичную и приближенную к реальной жизни.