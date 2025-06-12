Спикер парламента Польши в Рийгикогу: уставшим людям надо давать надежду, а не продавать им страх

Холовня начал свое выступление с цитирования эстонского генерала Йохана Лайдонера: «Я - деятель свободного Эстонского государства». По словам Холовни, это высказывание Лайдонера отражает один из наиболее важных аспектов нашей жизни.

«Неважно, политики мы или обычные граждане. Я говорю о гордости. Я говорю о глубоких ценностях, которые исходят из понимания того, что мы - часть общины, что мы - вместе, так как мы как люди не созданы жить изолированно друг от друга», - сказал он.

«Генерал Лайдонер, руководивший вашими войсками в крайне сложные времена, был и визионером. Он знал, где мы расположены с геополитической точки зрения, каково это местоположение и что оно не изменится и для будущих поколений. Мы все еще здесь, - сказал Холовня и признал, что это – как наше наследие, так и большая проблема. - С востока, со стороны России, постоянно идет агрессивная политика. Мы ежедневно наблюдаем это на нашей восточной границе в Польше. Миграционное давление, гибридная война, Лукашенко и Путин пытаются провести все это в крайне уязвимой части Европы».