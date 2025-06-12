Спикер парламента Польши в Рийгикогу: уставшим людям надо давать надежду, а не продавать им страх

Спикер Сейма Польши Шимон Холовня в своем выступлении перед Рийгикогу подчеркнул важность поддержания хороших отношений, ответственности государственных деятелей и того, что у людей должна быть надежда.
Холовня начал свое выступление с цитирования эстонского генерала Йохана Лайдонера: «Я - деятель свободного Эстонского государства». По словам Холовни, это высказывание Лайдонера отражает один из наиболее важных аспектов нашей жизни.
«Неважно, политики мы или обычные граждане. Я говорю о гордости. Я говорю о глубоких ценностях, которые исходят из понимания того, что мы - часть общины, что мы - вместе, так как мы как люди не созданы жить изолированно друг от друга», - сказал он.
«Генерал Лайдонер, руководивший вашими войсками в крайне сложные времена, был и визионером. Он знал, где мы расположены с геополитической точки зрения, каково это местоположение и что оно не изменится и для будущих поколений. Мы все еще здесь, - сказал Холовня и признал, что это – как наше наследие, так и большая проблема. - С востока, со стороны России, постоянно идет агрессивная политика. Мы ежедневно наблюдаем это на нашей восточной границе в Польше. Миграционное давление, гибридная война, Лукашенко и Путин пытаются провести все это в крайне уязвимой части Европы».
Холовня отметил, что выборы как в Польше, так и в других государствах Европы показывают, что народ устал, так как на протяжении последних десяти лет пережил пять крупных кризисов. «В настоящий момент в нашем обществе мы не ощущаем особого разделения на правых и левых. Скорее раскол произошел между элитой и простым народом. Именно этим и пользуются популисты. Они говорят с уставшим от кризисов населением», - сказал он.
Спикер Сейма Польши подчеркнул, что пытается убедить своих коллег не продавать людям страх.
«Не пытайтесь стать наилучшим продавцом страхов. Пытайтесь продавать помощь, надежду, потому что надежда - отличный товар. Популисты учат нас, что лишь страх продается, потому что запуганных людей можно утешить и, таким образом, они сами перейдут под ваш контроль. Но что должны делать мы? Мы должны показать людям, что надежда есть, что есть ответственные руководители. Руководители, на которых можно положиться, когда ты хочешь решить свои проблемы в то время, как мир вокруг вот-вот развалится на куски», - сказал он.
Холовня в своем выступлении также подчеркнул важность продолжения тесного парламентского сотрудничества.
«Давайте создавать сообща. Польша не хочет быть лишь средоточием силы в Восточной Европе. Мы хотим быть частью вашего клуба. Мы хотим быть Балтийским государством, мы хотим быть Северным государством. Поэтому, если мы пришли и стучимся в ваши двери, пожалуйста, впустите нас, так как у нас очень богатый опыт. Я считаю, что в то время, когда политика Путина направлена на то, чтобы разобщить нас, мы должны сообща противостоять ей и поддерживать единство», - сказал он.
Находящийся сегодня в Эстонии с визитом спикер Сейма Шимон Холовня встречается с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристеном Михалом. Холовня также посетит эстонский центр киберинноваций CR14 и возложит венок к мемориальной доске, посвященной подводной лодке «Ожел».