Россия и Украина провели новый обмен ранеными

«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», - написал президент Украины в своем Telegram-канале.