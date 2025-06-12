Skip to footer
Чт, 12.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Россия и Украина провели новый обмен ранеными

Украинский военнопленный после обмена, 12 июня 2025 года.

Россия и Украина провели 12 июня новый раунд обмена военнопленными, сообщил Владимир Зеленский, пишет «​Медуза».

«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», - написал президент Украины в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ подтвердили состоявшийся обмен.

В заявлениях РФ и Украины не уточняется, сколько военных были переданы с обеих сторон.

  • Масштабный обмен, о котором делегации России и Украины договорились на переговорах в Стамбуле, начался 9 июня - тогда стороны обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет. 10 июня состоялся обмен раненными военными, попавшими в плен. 11 июня в Украину вернули тела 1212 погибших военных, а в Россию - тела 27 погибших военных.
Комментарии

Ключевые слова

Наверх