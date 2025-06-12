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Панацея для экономики? Сотни миллионов евро потекут в эстонские оборонные компании

Балтийский пояс обороны - важная часть инвестиций в портфеле RKIK.

Оборонные расходы Эстонии в ближайшие годы, по прогнозам, превысят пять процентов ВВП. При этом затраты на оборону – это не не только закупка вооружений, но и питание, строительство, обслуживание недвижимости и прочие статьи расходов. Иными словами, эстонскую экономику планируется ежегодно поддерживать вливаниями на сотни миллионов евро.

Руководитель департамента международной стратегии и правительственных связей немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Дирк Нибель в недавней беседе с Postimees не скрывал надежд на то, что именно оборонная промышленность может стать панацеей для Германии в период экономического кризиса.

К примеру, если автомобилестроительные компании - основа немецкой экономики - вынуждены сокращать работников, то стремительно наращивающая производство оборонная отрасль сразу предлагает им работу.

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