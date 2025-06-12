Панацея для экономики? Сотни миллионов евро потекут в эстонские оборонные компании

Оборонные расходы Эстонии в ближайшие годы, по прогнозам, превысят пять процентов ВВП. При этом затраты на оборону – это не не только закупка вооружений, но и питание, строительство, обслуживание недвижимости и прочие статьи расходов. Иными словами, эстонскую экономику планируется ежегодно поддерживать вливаниями на сотни миллионов евро.
Руководитель департамента международной стратегии и правительственных связей немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Дирк Нибель в недавней беседе с Postimees не скрывал надежд на то, что именно оборонная промышленность может стать панацеей для Германии в период экономического кризиса.
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