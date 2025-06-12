Панацея для экономики? Сотни миллионов евро потекут в эстонские оборонные компании

Оборонные расходы Эстонии в ближайшие годы, по прогнозам, превысят пять процентов ВВП. При этом затраты на оборону – это не не только закупка вооружений, но и питание, строительство, обслуживание недвижимости и прочие статьи расходов. Иными словами, эстонскую экономику планируется ежегодно поддерживать вливаниями на сотни миллионов евро.