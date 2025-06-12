В реке массово гибнет рыба: эксперты выясняют причины

Инспекторы VVD 9 июня оперативно выехали на место после сообщений рыбаков и местных жителей о том, что в реке обнаружена мертвая и умирающая рыба, покрытая необычными пятнами, сообщила руководитель отдела общественных отношений VVD Айя Ялинска.

В ходе проверки факт массовой гибели рыбы подтвердился, и было принято решение взять образцы погибших особей для выяснения точной причины происшествия.

Совместно с Государственным научным институтом BIOR и Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) были отобраны образцы для лабораторного анализа.

Кроме того, непосредственно на месте отбора были измерены параметры воды: температура, уровень pH, электропроводность и количество растворенного кислорода.

Загрязнений выявлено не было, показатели воды в реке соответствуют нормам.