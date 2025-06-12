WSJ: насколько продвинулось нынешнее наступление России в Украине и чего этим хотят добиться

На протяжении последних двух лет линия фронта менялась незначительно, и эти изменения обходились дорого обеим сторонам. Однако за последние месяцы России удалось ускорить темп наступления - как это уже было прошлой осенью, пока сырость и холода не притормозили их продвижение.

Мирные переговоры зашли в тупик, и внимание снова сосредоточилось на главном - на полях сражений, где в итоге и решается исход войны. Россия стремится к таким успехам на фронте, которые могли бы заставить Киев принять ее условия - что, по сути, означало бы капитуляцию. Украина же хочет сдержать Россию и нанести ей такой ущерб, который убедит Кремль, что затягивание с соглашением обходится слишком дорого.