ФОТО Чиновники управы эстонской волости отправятся в Киев на микроавтобусе, который передадут украинским медикам

По словам Гуннара Хави, они отправятся в Киев вместе с другими небольшими автоколоннами, а там их встретит человек из Изюма, которому и передадут автобус.

«Мы вернемся поездом в Варшаву, а оттуда самолетом - в Таллинн. Ожидается, что вернемся к вечеру 18 июня», - уточнила Лийз Лепик.

По словам Лепик, микроавтобус будет передан в распоряжение врачей, работающих в районе Балаклея в Изюме, для поездок к больным на дом и для того, чтобы больные могли увидеться со своим семейным врачом.

«Автобус будет заполнен различными пожертвованными вещами, такими как компьютеры и принтеры для врачей, проекторы и экраны для школ. Также там будет большое количество игрушек и принадлежностей для творчества для детей, и средств гигиены для взрослых и для местных больниц», - перечислила Лепик.

«Я не могу сказать больше о безопасности поездки, потому что ситуация в Украине изменчива. Локальные атаки также время от времени происходят и в тылу, вдали от фронта. Мы, безусловно, должны быть осторожны, но мы примем соответствующие меры, и, надеюсь, предыдущий опыт будет полезен», - сказал Гуннар Хави.

Хави добавил, что украинцы получат автобус благодаря поддержке Rotary Club.

«Жители Сааремаа помогают и поддерживают, но к оказанию помощи нужно подходить персонифицированно, с прямой адресацией», - пояснил Хави, объяснив, что одного общего призыва недостаточно.