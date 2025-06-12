ФОТО Чиновники управы эстонской волости отправятся в Киев на микроавтобусе, который передадут украинским медикам

В пятницу утром с острова Сааремаа в Украину отправится микроавтобус, приобретенный при поддержке жертвователей помощи для Украины. Автобус в Киев поведут советник Саареской волости по готовности к кризисам Гуннар Хави и вице-старейшина волости Лийз Лепик.
По словам Гуннара Хави, они отправятся в Киев вместе с другими небольшими автоколоннами, а там их встретит человек из Изюма, которому и передадут автобус.
«Мы вернемся поездом в Варшаву, а оттуда самолетом - в Таллинн. Ожидается, что вернемся к вечеру 18 июня», - уточнила Лийз Лепик.
По словам Лепик, микроавтобус будет передан в распоряжение врачей, работающих в районе Балаклея в Изюме, для поездок к больным на дом и для того, чтобы больные могли увидеться со своим семейным врачом.
«Автобус будет заполнен различными пожертвованными вещами, такими как компьютеры и принтеры для врачей, проекторы и экраны для школ. Также там будет большое количество игрушек и принадлежностей для творчества для детей, и средств гигиены для взрослых и для местных больниц», - перечислила Лепик.
«Я не могу сказать больше о безопасности поездки, потому что ситуация в Украине изменчива. Локальные атаки также время от времени происходят и в тылу, вдали от фронта. Мы, безусловно, должны быть осторожны, но мы примем соответствующие меры, и, надеюсь, предыдущий опыт будет полезен», - сказал Гуннар Хави.
Хави добавил, что украинцы получат автобус благодаря поддержке Rotary Club.
«Жители Сааремаа помогают и поддерживают, но к оказанию помощи нужно подходить персонифицированно, с прямой адресацией», - пояснил Хави, объяснив, что одного общего призыва недостаточно.
По словам Яаники Тийтсон, советника по развитию волости, уже восьмой автомобиль едет с Сааремаа в регион Изюма. Руководители проекта - Яаника Тийтсон, Янне Раун, Эвели Айт, Кяте Пихлак, Лийз Лепик и Май-Лийз Нийт.
«Чуть больше чем за месяц мы нашли автобус и с помощью островитян заполнили его вещами, о которых нас просили, то есть вещами, которые действительно нужны на местном уровне», - сказала Тийтсон.
Без кого проект был бы невозможен:
Сааремааский Rotary Club - главный партнер, который помог оплатить автобус
Тарму Пихл, Warma Auto OÜ, Ehitusmees OÜ - подготовка автобусов
Total Eesti AS, IPC, Сальмеская школа, Курессаареская школа Nooruse Kool, медцентр Kuressaare Perearstikeskus OÜ - ИТ-оборудование для школ и семейных врачей
Курессаареская больница - оборудование для ухода за пациентами в больницах
Meelespea MTÜ, община Пейде, детский сад «Пяйкесекийр» в Ориссааре, детский сад «Кару-Кати» в Люманда, журнал «Тяхеке» - игрушки для детских центров
Волостная управа Сааре - организация сбора пожертвований, логистическая поддержка, проверка и ввод в эксплуатацию IT-оборудования, посредничество в помощи и доставка автобуса в Киев.
Жертвователи и помощники: Марис Ребель, Ирина Муленок, Эва Вельдерманн, Кяди Альт, Уне Ныупуу, Айта Пийрма, Айвар Рахно, Хелена Линдау, Эгне Рандметс, Хельги Йыги, Марис Лиги, Маарья Тийтсон, магазин Sõbralt Sõbrale, Криста Рийк, Сильва Кийр, Маргус Линдмяэ.