У СОСЕДЕЙ Финны выращивают картошку в совершенно неожиданном месте

Яри Кропсу​, житель Соткамо, Финляндия, несколько лет назад придумал необычную вещь: а что, если попробовать выращивать картошку… в лесу? Сначала это был всего лишь личный эксперимент, но сегодня идея лесной картошки набирает популярность по всей Финляндии. Теперь в Кярсямяки в Центральной Финляндии на официальном уровне обсуждают возможность разрешить посадку картофеля на лесных угодьях, принадлежащих местным властям.