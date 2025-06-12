Евросоюз повысил таможенные пошлины на российские удобрения

Министры юстиции 27 стран ЕС подписали соглашение о введении пошлин на удобрения и дополнительных тарифов на сельскохозяйственную продукцию на встрече в Люксембурге.

«Эти меры укрепляют нашу экономическую безопасность, снижая зависимость от России», - заявил представитель Министерства торговли Польши (страны-председателя ЕС) Михал Барановский. «Мы дополнительно сокращаем экспортные доходы России, а значит и ее возможности финансировать жестокую войну. Это единство Европы в ее лучшем проявлении».

Пошлины вступят в силу в июле и будут распространяться также на союзника России - Беларусь. Основной удар придется по азотным удобрениям, а также ряду сельскохозяйственных товаров, которые не попали под действие введенных ранее в прошлом году тарифов.

Пошлины будут повышаться поэтапно, пока к 2028 году ввоз удобрений в ЕС полностью не потеряет экономическую целесообразность.