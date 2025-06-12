Запад опасается, что Израиль готовит удар по Ирану. Что об этом известно и какими могут последствия?

Эти опасения подпитываются тем, что Израиль чувствует себя отодвинутым на вторые роли в этом вопросе.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Израильские источники утверждают, что, несмотря на видимость бурного диалога между специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, который возглавляет переговоры с Ираном, и израильским министром стратегического планирования Роном Дермером, американская сторона не делится с Израилем достаточной информацией по ключевым вопросам.

По мнению Израиля, это происходит, потому что, судя по всему, израильские интересы не учтены (или недостаточно учтены) в ходе переговоров.

Источники Русской службы Би-би-си в Иерусалиме сообщают, что с конца апреля до настоящего момента премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и представитель командования ЦАХАЛ, имя которого не разглашается, провели несколько консультаций, в рамках которых, возможно, и возник план Б, подразумевающий удар по Ирану.

«Нетаньяху поддерживает дипломатический подход, но только при условии, что будущая сделка не оставит и следа от ядерной программы Ирана. Он так и сказал Трампу. Любая другая сделка будет плохой сделкой в понимании Израиля», - сказал источник Би-би-си.

Насколько вероятен израильский удар

Стив Уиткофф и Аббас Арагчи. Фото: Getty Images

Русской службе Би-би-си не удалось через свои источники в Иерусалиме напрямую подтвердить, что подготовка к удару по Ирану ведется.

Израиль традиционно не комментирует свои операции в отношении Ирана ни до ни после того, как что-то происходит.