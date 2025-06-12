Запад опасается, что Израиль готовит удар по Ирану. Что об этом известно и какими могут последствия?

Израиль готовит удар по ядерным объектам Ирана, который может быть осуществлен уже в ближайшие дни, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в официальных кругах США. Судя по всему, Израиль намерен действовать без поддержки Вашингтона, который в настоящий момент ведет переговоры с Тегераном об иранской ядерной программе, пишет Би-би-си.
Переговоры находятся под личным контролем Дональда Трампа, который ясно дал понять, что намерен заключить сделку с Ираном.
С середины апреля прошло уже несколько раундов.
Сообщается, что две недели назад Трамп предостерег израильского премьера Биньямина Нетаньяху от каких-либо силовых действий в отношении Ирана, пока продолжаются переговоры, которые американская сторона недавно назвала продуктивными.
Таким образом, если информация о намерениях Израиля верна, он будет действовать самостоятельно, рискуя оттолкнуть своего самого могущественного союзника.
Почему израильские власти готовы идти на такой риск и почему именно сейчас?
Чего опасается Израиль
Последний массированный удар по Ирану Израиль осуществил в октябре прошлого года и с тех пор предоставил США возможность попытаться решить иранский вопрос дипломатическим путем.
Что же пошло не так?
Американская сторона не скрывает, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продвигаются продуктивнее и быстрее, чем ожидалось (хотя недавно Трамп пожаловался, что процесс стал немного буксовать).
Эта скорость сама по себе настораживает Израиль. Неясно, что такого администрация Трампа предложила упиравшемуся годами иранскому режиму, чтобы заставить его теперь двигаться семимильными шагами.
Сообщается, что стороны близки к заключению предварительного соглашения, один из главных пунктов которого - положения об обогащении урана иранской стороной.
Этот пункт особенно беспокоит Израиль.
Хотя США заявляют, что ни при каких условиях не допустят приобретения Ираном ядерного оружия, Израиль видит в потенциальной ирано-американской сделке угрозу для себя.
Эти опасения подпитываются тем, что Израиль чувствует себя отодвинутым на вторые роли в этом вопросе.
Израильские источники утверждают, что, несмотря на видимость бурного диалога между специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, который возглавляет переговоры с Ираном, и израильским министром стратегического планирования Роном Дермером, американская сторона не делится с Израилем достаточной информацией по ключевым вопросам.
По мнению Израиля, это происходит, потому что, судя по всему, израильские интересы не учтены (или недостаточно учтены) в ходе переговоров.
Источники Русской службы Би-би-си в Иерусалиме сообщают, что с конца апреля до настоящего момента премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и представитель командования ЦАХАЛ, имя которого не разглашается, провели несколько консультаций, в рамках которых, возможно, и возник план Б, подразумевающий удар по Ирану.
«Нетаньяху поддерживает дипломатический подход, но только при условии, что будущая сделка не оставит и следа от ядерной программы Ирана. Он так и сказал Трампу. Любая другая сделка будет плохой сделкой в понимании Израиля», - сказал источник Би-би-си.
Насколько вероятен израильский удар
Русской службе Би-би-си не удалось через свои источники в Иерусалиме напрямую подтвердить, что подготовка к удару по Ирану ведется.
Израиль традиционно не комментирует свои операции в отношении Ирана ни до ни после того, как что-то происходит.
Информация об этом начала распространяться с подачи американских каналов NBS и CBS, которые в своих сообщениях ссылались на источники в Вашингтоне.
Обычно американская разведка достаточно осведомлена об израильских планах. Операции, проведенные Израилем без ведома США (при этом необязательно при их поддержке) можно посчитать на пальцах одной руки за всю современную историю страны.
Частичная эвакуация персонала посольства США в Багдаде подтверждает обеспокоенность Белого дома.
По словам американских источников, возможный ответ Ирана на израильский удар может быть направлен против американских военнослужащих, размещенных в соседнем Ираке, что и побудило Госдепартамент и Пентагон начать эвакуацию.
Сообщается, что ряду неключевых сотрудников посольств в Бахрейне и Кувейте тоже предложено вернуться домой.
«Их вывозят, потому что [Ближний Восток] может стать опасным местом, посмотрим, что произойдет», - заявил Трамп в среду вечером.
«Есть только два варианта»
Иран - главная заноза в ближневосточных планах Дональда Трампа.
Это проблема, которую ему не удалось решить за время своего первого президенского срока, что тем более подстегивает его сейчас.
Согласно сообщениям NBC, в данный момент нет никаких признаков того, что США планирует как-либо помогать Израилю в его возможном ударе по Ирану. Обычно такая практическая помощь заключалась бы в обеспечении дозаправки в воздухе и в предоставлении разведданных.
Но, говорят эксперты, затеянную США эвакуацию своих дипломатов можно также расценивать, как признак того, что и мешать Израилю Вашингтон тоже не собирается.
Произойдет удар или нет, пока неясно, но уже сами слухи о нем американская сторона может использовать в свою пользу, считает эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс.
Показав, что предотвратить такое развитие не получится и к нему надо всерьез готовится, Белый дом может потребовать от Ирана серьезных уступок за столом переговоров «пока не поздно».
«Речь идет о попытке заставить Иран уважать волю американского президента», — считает Найтс.
Возможно (хотя и маловероятно), при таком раскладе США в ближашие часы или дни смогут вырвать у Тегерана сделку на условиях, которые понравятся Израилю, и тот откажется от своих планов, если они у него есть.
Если Израиль все-таки ударит по Ирану, ситуция на Ближнем Востоке пойдет по наихудшему, хотя и предвиденному сценарию.
Дональд Трамп и сам не исключал военных действий против Ирана, если тот снова заартачится в своем стремлении продолжить разработки ядерного оружия.
«Есть только два варианта. Один из них - совсем нехороший вариант», - сказал он на встрече с журналистами в Овальном кабинете в конце апреля, имея в виду потенциальный военный способ давления на Тегеран.
Тогда же он заявил, что это вряд ли понадобится, потому что «очень-очень хорошее решение, которое спасет много жизней, уже почти у нас в руках».
Еще одна попытка предотвратить большую войну в регионе будет предпринята в ближайшее воскресенье: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поедет в Оман на встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи за иранским ответом на последний перечень предложений США.
Ядерная программа Ирана и попытки ее обуздать
Иран заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирные (гражданские) цели.
Он настаивает на том, что не стремится к созданию ядерного оружия, однако многие страны, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убеждены, что это не так.
Подозрения в отношении намерений Ирана возникли после того, как в 2002 году в стране были обнаружены секретные ядерные объекты.
Это было нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного Ираном и почти всеми другими странами.
В 2010 году ООН, США и ЕС ввели широкие экономические санкции против Ирана на основании подозрений в том, что иранская ядерная программа используется для создания бомбы.
Иран лишился возможности торговать нефтью, 100 млрд долларов его иностранных активов оказались заморожены. Страна ушла в рецессию, рекордное падение курса национальной валюты спровоцировало резкий рост инфляции.
Иран стал добиваться отмены санкций. После нескольких лет переговоров в 2015 году он и шесть мировых держав - США, Китай, Франция, Россия, Германия и Великобритания - согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) сроком на 15 лет.
Соглашение ограничивало действия Ирана в ядерной сфере и открывало доступ инспекторам МАГАТЭ ко всем иранским ядерным объектам в обмен на снятие значительной части западных санкций.
В 2018 году во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вывел США (ключевого игрока) из сделки, раскритиковав ее и вернув санкции.
Этот шаг поддержал Израиль, который всегда утверждал, что Ирану нельзя верить. По мнению Израиля, снятие санкций позволило Тегерану продолжить свои ядерные разработки.
С тех пор было предпринято несколько попыток согласовать новое соглашение между Ираном и Западом, но ни одна не увенчалась успехом.