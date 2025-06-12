ИНТЕРВЬЮ Глава Центра разведки ЕС: не стоит повсюду видеть руку России – это только радует Путина

Маркич долгое время руководил хорватской разведкой, а с осени прошлого года возглавляет Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (EU INTCEN). В интервью Postimees он отметил, что разное восприятие угрозы среди спецслужб разных стран - это даже плюс. Благодаря этому можно объединить сильные стороны каждой страны и получить более полную картину, на основе которой в Брюсселе принимают решения.