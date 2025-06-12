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ИНТЕРВЬЮ Глава Центра разведки ЕС: не стоит повсюду видеть руку России – это только радует Путина

Перевод: Ева Ойжинская
Директор Координационного офиса ЕС по вопросам разведки (EU INTCEN) Даниэль Маркич на конференции Леннарта Мери в Таллинне.

В Европе существует единое понимание действий России, однако, по словам главы Разведывательного и ситуационного центр ЕС Даниэля Маркича, не стоит повсюду видеть руку России, потому что это дает лидеру российского режима Владимиру Путину возможность почувствовать себя Суперменом.

Маркич долгое время руководил хорватской разведкой, а с осени прошлого года возглавляет Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза (EU INTCEN). В интервью Postimees он отметил, что разное восприятие угрозы среди спецслужб разных стран - это даже плюс. Благодаря этому можно объединить сильные стороны каждой страны и получить более полную картину, на основе которой в Брюсселе принимают решения.

Под руководством Маркича EU INTCEN подготавливает аналитические материалы, которые используются при формировании политики безопасности ЕС. На них, в частности, опираются президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

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