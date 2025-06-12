Обсуждение проекта Главной улицы: поилки для птиц и лежачие полицейские для велосипедистов

На открытом обсуждении проекта будущей Главной улицы Таллинна, прошедшем в среду вечером, прозвучал целый спектр вопросов - от поилок для птиц до замечаний о том, что водителям трудно ездить по городу со скоростью 30 км/час.
На повестке дня стоял проект условий планировки Главной улицы. Согласно замыслу, она должна стать современной, удобной для человека и зеленой, начиная от перекрестка Йыэ и Пронкси до площади Виру на Нарвском шоссе, а далее - по Пярнускому шоссе до площади Свободы. Обсуждение состоялось в Nordic Hotel Forum, напротив отеля Viru, то есть прямо на будущей Главной улице.