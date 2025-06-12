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В Финляндии суд вынес приговор подростку, устроившему на электросамокате ДТП со смертельным исходом

Перевод: Павел Соболев
Дети на электросамокате. Иллюстративное фото.

Сегодня суд Ляэне-Уусимаа в Финляндии приговорил к условному тюремному заключению сроком на один год и четыре месяца несовершеннолетнего подростка, который в прошлом году сбил мужчину на электросамокате. Потерпевший впоследствии скончался.

В августе прошлого года 15-летний подросток стал виновником смертельной аварии в Эспоо. Сегодня суд вынес ему приговор за причинение смерти и создание угрозы безопасности дорожного движения, а также за вождение без водительских прав, покидание места происшествия, нарушения правил дорожного движения и нападение, сообщает Yle.

Прошлым летом подросток на скорости около 60 километров в час выехал на своем электросамокате на пешеходный переход, где также на электросамокате ехал пожилой мужчина. Пострадавший получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Однако подросток покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

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