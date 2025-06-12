В Финляндии суд вынес приговор подростку, устроившему на электросамокате ДТП со смертельным исходом

В августе прошлого года 15-летний подросток стал виновником смертельной аварии в Эспоо. Сегодня суд вынес ему приговор за причинение смерти и создание угрозы безопасности дорожного движения, а также за вождение без водительских прав, покидание места происшествия, нарушения правил дорожного движения и нападение, сообщает Yle.