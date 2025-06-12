ВИДЕО Еще дороже: Xbox анонсировала свою первую игру за 80 евро

Очередной решительный шаг в этом направлении предприняла американская компания Microsoft со своей серией игровых консолей Xbox.

На прошлой неделе было объявлено, что первой игрой платформы, стоимость которой в Европе достигнет 80 евро, станет ролевая игра The Outer Worlds 2 – её релиз ожидается этой осенью.

Уже известно, что премиальное издание игры (premium edition) обойдется геймерам в 100 евро.

Следует отметить, что о предстоящем повышении цен предупреждали заранее – еще в мае этого года.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября этого года на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Также в день релиза игра появится в подписочном сервисе Microsoft Game Pass.

Первая консоль Xbox вышла в 2001 году, а последняя на данный момент – Xbox Series X/S – в 2020 году.