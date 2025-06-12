Юная эстонская спринтерша еще ближе подобралась к рекорду Балты

Двадцатидвухлетняя Кийвикас победила в беге с результатом 23,28 секунды при попутном ветре 1,6 метра в секунду. Совсем немного, всего две сотые, ей уступила финка Метте Баас, также обновившая свой личный рекорд.

Кийвикас превзошла свой личный рекорд на 19 сотых секунды. Ее прежний лучший результат был установлен в 2023 году, когда она пробежала дистанцию за 23,47 секунды. До рекорда Эстонии еще есть запас: с июля 2006 года лучший результат принадлежит Ксении Балта – 23,05.

В Лахти хорошие результаты показали и другие эстонские легкоатлеты. Барьеристка Креэте Верлин в финале бега на 100 метров с барьерами показала время 13,23, что принесло ей пятое место. Победу одержала нидерландка Мэйке Тьин А-Лим с результатом 12,93.

Личный рекорд Верлин, 13,17, был установлен на чемпионате Эстонии 2023 года. В прошлом сезоне она дважды пробегала по установленным правилам за 13,22, поэтому новый результат лишь немного не дотянул до ее лучшего достижения.

Настоящий прорыв совершил прыгун с шестом Роберт Компус, который с третьей попытки взял высоту 5,50 и занял второе место. Победу одержал финн Урхо Куйанпяя с результатом 5,60. Предыдущий рекорд Компуса был 5,47, этой высоты он достиг в январе в Риге.

С результатом 5,50 Компус поднялся на совместное четвертое-пятое место в истории эстонского легкой атлетики, разделив его с десятиборцем Майкелем Уйбо. Выше в рейтинге находятся только Валерий Букреев (5,86), Ээрик Хаамер (5,61) и Эрки Ноол (5,60). Хаамер также выступал в Лахти и занял четвертое место с результатом 5,30.