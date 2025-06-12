ФОТО На озере зафиксировано масштабное загрязнение нефтепродуктами

Для оценки масштабов загрязнения спасатели проводят разведку с помощью дрона. На место происшествия прибыли подразделения спасателей: команда из Рапла, команда из Козе с лодкой, а также команда из Юри с контейнером для сбора нефтепродуктов. К ликвидации последствий также привлечен Департамент окружающей среды.

Наибольшее загрязнение зафиксировано среди камышей. Приоритетной задачей спасателей является установка боновых заграждений, чтобы при изменении направления ветра предотвратить дальнейшее распространение масла.

Водоем Каритса - популярное место для летнего отдыха. В связи с инцидентом настоятельно просим временно воздержаться от купания.

Береговая линия озера Каритса загрязнена примерно на 200 метров

Чтобы ограничить распространение загрязнения, спасатели установили на озере 100 метров специальных заграждений и 150 метров сорбирующих (впитывающих) бонов.

Также они промыли камыши и берег водой, чтобы удалить топливо, попавшее в почву. Установленные заграждения останутся в воде примерно на неделю для наблюдения за ситуацией. Сегодня спасатели продолжают следить за состоянием озера, а затем устранением загрязнения займутся местные власти вместе с экологической службой.