На озере зафиксировано масштабное загрязнение нефтепродуктами

Сегодня в 13:53 в Центр тревоги поступила информация о масляных пятнах на поверхности водоема Каритса. Также среди камышей были замечены следы черного масла. Точное происхождение и состав вещества пока не установлены. Жителей и гостей района просят воздержаться от купания в озере.
Для оценки масштабов загрязнения спасатели проводят разведку с помощью дрона. На место происшествия прибыли подразделения спасателей: команда из Рапла, команда из Козе с лодкой, а также команда из Юри с контейнером для сбора нефтепродуктов. К ликвидации последствий также привлечен Департамент окружающей среды.
Наибольшее загрязнение зафиксировано среди камышей. Приоритетной задачей спасателей является установка боновых заграждений, чтобы при изменении направления ветра предотвратить дальнейшее распространение масла.
Водоем Каритса - популярное место для летнего отдыха. В связи с инцидентом настоятельно просим временно воздержаться от купания.