На озере зафиксировано масштабное загрязнение нефтепродуктами

Сегодня в 13:53 в Центр тревоги поступила информация о масляных пятнах на поверхности водоема Каритса. Также среди камышей были замечены следы черного масла. Точное происхождение и состав вещества пока не установлены. Жителей и гостей района просят воздержаться от купания в озере.