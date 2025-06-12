Латвия приобретет 18 шведских самоходных супергаубиц

Первые новые артиллерийские системы планируется поставить в Латвию в 2026 году, после чего начнется поэтапная замена устаревшей техники на более современную.

Эта сделка является частью более масштабных инвестиций в безопасность, которые также способствуют развитию местной оборонной промышленности и повышению общего сдерживающего потенциала региона.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что Швеция дала официальное согласие на поставку Латвии новых систем Archer после подписания 10 июня двустороннего протокола о намерениях.

Окончательное межгосударственное соглашение будет готово в ближайшее время, и в его рамках латвийские Вооруженные силы получат восемнадцать современных колесных артиллерийских систем.

Помимо поставки вооружения, контракт предусматривает проведение совместных военных учений и программ подготовки.

Швеция обещает активно участвовать в процессе быстрого внедрения новых систем и при необходимости временно передаст Латвии свои гаубицы Archer до прибытия закупленной техники.

В самой Швеции гаубицы Archer состоят на вооружении с 2013 года. Фото: BAE Systems

Более высокая мобильность

Archer 8x8 – это современная 155-миллиметровая гаубица, установленная на шасси Rheinmetall MAN HX2 8x8.

Система оснащена современными решениями: полностью автоматизированной системой подачи снарядов, электронной установкой взрывателя и бортовым баллистическим компьютером, что позволяет вести огонь из бронированной кабины с минимальным участием экипажа.