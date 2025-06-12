Латвия приобретет 18 шведских самоходных супергаубиц

Латвия модернизирует свою артиллерию и закупает восемнадцать самоходных гаубиц Archer 8x8, произведенных шведской компанией BAE Systems Bofors.
Первые новые артиллерийские системы планируется поставить в Латвию в 2026 году, после чего начнется поэтапная замена устаревшей техники на более современную.
Эта сделка является частью более масштабных инвестиций в безопасность, которые также способствуют развитию местной оборонной промышленности и повышению общего сдерживающего потенциала региона.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что Швеция дала официальное согласие на поставку Латвии новых систем Archer после подписания 10 июня двустороннего протокола о намерениях.
Окончательное межгосударственное соглашение будет готово в ближайшее время, и в его рамках латвийские Вооруженные силы получат восемнадцать современных колесных артиллерийских систем.
Помимо поставки вооружения, контракт предусматривает проведение совместных военных учений и программ подготовки.
Швеция обещает активно участвовать в процессе быстрого внедрения новых систем и при необходимости временно передаст Латвии свои гаубицы Archer до прибытия закупленной техники.
Более высокая мобильность
Archer 8x8 – это современная 155-миллиметровая гаубица, установленная на шасси Rheinmetall MAN HX2 8x8.
Система оснащена современными решениями: полностью автоматизированной системой подачи снарядов, электронной установкой взрывателя и бортовым баллистическим компьютером, что позволяет вести огонь из бронированной кабины с минимальным участием экипажа.
Главные преимущества перед текущими самоходными гаубицами M109A5Ö, стоящими на вооружении Латвии, – большая дальность стрельбы (более 50 километров управляемыми снарядами), значительно более высокая скорость приведения в боевую готовность и мобильность, а также увеличенная защищенность от баллистических и минных угроз и защита от химических, биологических, радиологических и ядерных (КБРЯ) рисков.
Archer способен произвести три выстрела за двадцать секунд или двадцать один выстрел за три минуты, а также обеспечивает одновременный залп несколькими снарядами по одной цели.
Система совместима со всеми стандартизированными боеприпасами НАТО, включая высокоточные управляемые снаряды Excalibur.
Долгосрочное оборонное сотрудничество
Помимо поставки восемнадцати гаубиц Archer, соглашение предусматривает создание совместного артиллерийского подразделения Латвии и Швеции, а также формирование программ обучения и логистического взаимодействия.
По словам латвийской стороны, программа поможет укрепить местную оборонную индустрию и теснее интегрироваться в сотрудничество в рамках НАТО.
Окончательные детали подготовки и совместных учений будут согласованы между военными двух стран в ближайшем будущем.
Почему именно Archer?
Швеция является разработчиком Archer и главным заказчиком этой системы с 2013 года.
Комплекс экспортировался также в Великобританию и Украину, где гаубицы Archer подтвердили свою эффективность как для сдерживания, так и в бою.
Канада и Румыния оценивают возможности закупки Archer в рамках программы по модернизации своей артиллерии, а в США эта система проходила сравнительные испытания.
Развитие латвийской артиллерии
На сегодняшний день в арсенале Латвии находятся сорок семь самоходных гаубиц M109A5Ö, однако внедрение новой системы предполагает значительный скачок в возможностях по дальности стрельбы, автоматизации, управлению огнем и защите экипажа.
Появление Archer позволит полностью интегрировать латвийскую артиллерию в современную цифровую сеть НАТО и активно участвовать в международных миссиях и учениях.
И латвийская, и шведская стороны подчеркивают, что речь идет о долгосрочных инвестициях в безопасность региона, первые значимые результаты которых станут заметны уже с 2026 года.
Справка
Archer 8x8 признан одним из самых эффективных колесных гаубичных комплексов в мире, разработан для максимальной выносливости и мобильности в условиях Европы и Северной Америки.
Система автоматизирована, имеет защищенную кабину и адаптирована для всех стандартных артиллерийских задач НАТО.
Параллельно в Латвии разрабатывается логистическая и поддерживающая инфраструктура с учетом возможностей местной промышленности.