Беспорядки в Северной Ирландии. Из-за чего все началось и что мы знаем на данный момент

Где это?

Баллимина - город в графстве Антрим с населением около 30 тыс. человек (седьмой по населению в Северной Ирландии), в 45 километрах к северу от Белфаста.

По данным переписи населения 2021 года, чуть больше пяти тысяч человек в Баллимини не считают себя британцами, ирландцами или североирландцами.

С чего все началось?

В понедельник 9 июня суд в городе Колрейн зачитал обвинения двум 14-летним подросткам (их имена не раскрываются, так как они несовершеннолетние).

Они подозреваются в сексуализированном насилии (попытке орального изнасилования) в отношении девушки-подростка в Баллимине. По данным полиции, инцидент произошел в субботу 7 июня в районе улицы Клонован Террас.

Сами юноши находятся в центре ювенальной юстиции в городе Бангор и участвуют в суде по видеосвязи. Они останутся там до следующего заседания суда, которое запланировано на 2 июля.

Когда суд просил подозреваемых подтвердить их имена и возраст, подросткам помогал переводчик на румынский язык.

Адвокат юношей заявил, что они отрицают обвинения.

Как развивались события?

Понедельник, 9 июня

Началось все с мирной акции в поддержку семьи пострадавшей девушки. Несколько сотен человек собрались в центре Баллимины и прошлись по Ларн-стрит, а затем по Куин-стрит.

Однако затем от мирного марша отделилась группа людей в масках. Они стали выстраивать баррикады и нападать на здания в Клонавон Террас.