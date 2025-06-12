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В эстонской школе популярное блюдо сделали основой сувенирной продукции, которая идет нарасхват

Перевод: Павел Соболев
Приготовление Mulgi kapsad в школе Халлисте.

В прошлом году основная школа Халлисте провела праздник капусты. С тех пор под руководством учителей домоводства и предпринимательства ученики начали совместно готовить блюдо Mulgi kapsad, закатывая его в банки, которые они могут дарить гостям школы вместо коробок конфет, а также предлагать в качестве угощения за столом.

В четверг, когда журналисты Sakala отправились на разведку, здание школы уже опустело из-за начала лета. Но учительница английского языка Айрика Гастон все еще хлопотала. Она вытащила несколько банок капусты Mulgi из холодильника, поставила на стол в кабинете домоводства и сказала: «Наверное, это был уже третий раз, когда они делали это угощение».

Среди учеников был проведен конкурс на поиск логотипа для банок с Mulgi kapsad. В нем приняли участие десять учеников, и они сделали этикетки на уроке карьерного образования в девятом классе. Керден Кадарик, получившая аттестат об окончании школы на прошлой неделе, была объявлена ​​победительницей, и теперь на банках капусты есть черные этикетки в стиле Mulgi, разработанные именно ею; также банки украшены бантом.

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