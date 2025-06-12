В эстонской школе популярное блюдо сделали основой сувенирной продукции, которая идет нарасхват

В прошлом году основная школа Халлисте провела праздник капусты. С тех пор под руководством учителей домоводства и предпринимательства ученики начали совместно готовить блюдо Mulgi kapsad, закатывая его в банки, которые они могут дарить гостям школы вместо коробок конфет, а также предлагать в качестве угощения за столом.
В четверг, когда журналисты Sakala отправились на разведку, здание школы уже опустело из-за начала лета. Но учительница английского языка Айрика Гастон все еще хлопотала. Она вытащила несколько банок капусты Mulgi из холодильника, поставила на стол в кабинете домоводства и сказала: «Наверное, это был уже третий раз, когда они делали это угощение».