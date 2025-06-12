Оппозиция инициировала вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому

Подписавшиеся под вотумом недоверия депутаты считают, что мэр Евгений Осиновский не справляется с руководством города, поскольку в столице царит беспорядок, а внутренние интриги в горуправе очевидны.

Заместитель председателя фракции Центристской партии в городском собрании Тийт Терик заявил, что неспособность мэра составить первый дополнительный бюджет 2025 года свидетельствует о явном кризисе управления в столице. «Это показывает, что руководство города зашло в тупик, отсутствует способность принимать решения. Осиновский пришел к власти с обещанием честного и европейского управления. Но именно то, о чем он больше всего говорил, оказалось ложью», - сказал Терик.

По его словам, город фактически остался без управления. «Мэр должен быть лидером команды, но под руководством Осиновского горуправа Таллинна не может говорить единым голосом. Члены горуправы делают противоречивые заявления по важным вопросам городской жизни и обвиняют друг друга. Важные тендеры заблокированы, в дорожном строительстве и транспортной сфере царит хаос», - продолжил Терик.

Он добавил, что сложившаяся ситуация ясно отражает неспособность мэра сформировать единую и работоспособную команду. «Управление городом требует командного духа, и нынешний беспорядок должен прекратиться», - заключил центрист.