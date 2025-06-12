Оппозиция инициировала вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому

В четверг, 12 июня, оппозиционные фракции Центристской партии и EKRE инициировали вотум недоверия мэру Таллинна Евгению Осиновскому (Социал-демократическая партия).
Подписавшиеся под вотумом недоверия депутаты считают, что мэр Евгений Осиновский не справляется с руководством города, поскольку в столице царит беспорядок, а внутренние интриги в горуправе очевидны.
Заместитель председателя фракции Центристской партии в городском собрании Тийт Терик заявил, что неспособность мэра составить первый дополнительный бюджет 2025 года свидетельствует о явном кризисе управления в столице. «Это показывает, что руководство города зашло в тупик, отсутствует способность принимать решения. Осиновский пришел к власти с обещанием честного и европейского управления. Но именно то, о чем он больше всего говорил, оказалось ложью», - сказал Терик.
По его словам, город фактически остался без управления. «Мэр должен быть лидером команды, но под руководством Осиновского горуправа Таллинна не может говорить единым голосом. Члены горуправы делают противоречивые заявления по важным вопросам городской жизни и обвиняют друг друга. Важные тендеры заблокированы, в дорожном строительстве и транспортной сфере царит хаос», - продолжил Терик.
Он добавил, что сложившаяся ситуация ясно отражает неспособность мэра сформировать единую и работоспособную команду. «Управление городом требует командного духа, и нынешний беспорядок должен прекратиться», - заключил центрист.
Заместитель председателя фракции EKRE Урмас Рейтельманн заявил, что Таллинн движется по спирали упадка, а в управлении города царят хаос и дезорганизация, поскольку мэр не в состоянии удерживать коалицию. «Качество жизни в Таллинне сейчас стремительно падает, поэтому фракция EKRE присоединяется к вотуму недоверия Осиновскому», - сказал он.
В качестве оснований для вотума недоверия, среди прочего, приводятся следующие причины:
- Конфликты в городской администрации;
- Мэр не смог подготовить дополнительный бюджет на 2025 год;
- Освобождение от платы за детский сад откладывается, тогда как в бюджете предусмотрено 2,4 миллиона евро на проект «Дерево каждому ребенку»;
- Скандал с велодорожкой на Палдиски маантеэ: часть построенной велодорожки пришлось демонтировать, что вызвало путаницу у водителей и потребовало дополнительных переделок;
- На бульваре Каарли установили чрезмерное количество дорожных знаков, часть которых позже демонтировали;
- Путаница с тендером на уличное освещение;
- Из городских улиц исчезла значительная часть урн, которые не были заменены;
- Новые скамейки стоимостью по 1000 евро развалились уже в первые дни после установки;
- Под руководством мэра проводится реорганизация социальной сферы, в результате которой социальные услуги города становятся менее доступными для нуждающихся;
- Мэр неоднократно лгал как перед депутатами, так и перед общественностью;
- Застопорилась реконструкция стадиона в Кадриорге;
- Появление электромопедов на улицах застало городскую администрацию врасплох;
- Город приобрел здание для частной школы и взял на финансирование школу, где учатся дети мэра и членов мэрии;
- В проекте дополнительного бюджета выделено 11 000 евро недавно созданной НКО, которой руководит советник вице-председателя горсобрания.