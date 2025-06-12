ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНЯЮТ? Спа-центры скоро сами будут решать, как очищать воду

Законопроект также предлагает отказаться от обязательного контроля содержания соединений хлора в воде, так как для очистки можно применять и другие современные системы.

Главный специалист по экологическому здоровью Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет подчеркивает, что вода по-прежнему должна оставаться чистой и продезинфицированной.

«Самый распространенный, эффективный и дешевый способ для этого – хлорирование воды», – поясняет она.

Использование других методов разрешается, скорее, в исключительных случаях и не означает полный отказ от хлорирования, продолжает Аннус-Урмет: вода в бассейне должна оставаться безопасной как с микробиологической, так и с химической точки зрения.

Ежедневное добавление новой воды также остается необходимым, чтобы удалять остаточные вещества, возникающие как в процессе хлорирования, так и при иных способах очистки, которые полностью вывести не удается.

Как указывает Аннус-Урмет, все зависит от конкретного бассейна.

«Например, в гидромассажных ваннах воду следует менять полностью как минимум раз в неделю или чаще», – говорит она.

Зато в глубоких бассейнах это можно делать раз в два-три года – при условии, что качество воды обеспечено.

Будут ли размножаться бактерии?

Министерство признает, что в воде могут распространяться разные бактерии, например кишечная палочка, вызывающая кровавую диарею, но случаи отравлений планируется выявлять в процессе стандартных проб.

Возможна также фекальная контаминация, что означает, что посетители бассейнов справляют нужду в воде, а не в туалете.