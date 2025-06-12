ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНЯЮТ? Спа-центры скоро сами будут решать, как очищать воду

Спа-предприятия получат больше свободы при очистке бассейнов: им не придется обязательно использовать хлор и ежегодно полностью сливать воду из бассейна. Департамент здоровья продолжит регулярные проверки, но пока чиновники не знают точно, как именно это будет реализовано.
«Компании получат свободу, но будут также нести ответственность», – констатирует советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел Рамон Нахкур.
Речь идет о новом законопроекте министерства, который призван смягчить санитарные требования для бассейнов, купален и аквацентров.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующие правила устарели.
Как рассказывает исполнительный директор Союза СПА Эстонии Айре Тоффер, инициатива по изменению закона исходит прежде всего от государства, и для предпринимателей эти изменения не имеют большого значения.
Сейчас во всех бассейнах как минимум раз в год необходимо полностью сливать воду, но в будущем такое требование отменят.
По мнению чиновников министерства, благодаря современным технологиям очистки воды в этом больше нет необходимости.
Гидромассажные и японские ванны из-за своего небольшого объема часто очищаются сами во время промывки фильтров.
По словам Тоффер, это и есть самое крупное изменение.
«Это требование было нерациональным, – отмечает она. – В современных спа частичная замена воды происходит ежедневно».
Отмена этого правила позволит предпринимателям немного сократить расходы, однако прочие послабления не дадут заметной экономии, считает Тоффер.
Хлорировать не обязательно
Согласно плану, закон больше не будет определять, каким способом очищать воду в бассейне и сколько чистой воды туда добавлять.
Сейчас требуется ежедневно подливать минимум 30 литров свежей воды на каждого посетителя бассейна. По новому проекту такое решение будет принимать руководство аквацентра: спа смогут сами рассчитывать, сколько людей пользуется бассейном.
Законопроект также предлагает отказаться от обязательного контроля содержания соединений хлора в воде, так как для очистки можно применять и другие современные системы.
Главный специалист по экологическому здоровью Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет подчеркивает, что вода по-прежнему должна оставаться чистой и продезинфицированной.
«Самый распространенный, эффективный и дешевый способ для этого – хлорирование воды», – поясняет она.
Использование других методов разрешается, скорее, в исключительных случаях и не означает полный отказ от хлорирования, продолжает Аннус-Урмет: вода в бассейне должна оставаться безопасной как с микробиологической, так и с химической точки зрения.
Ежедневное добавление новой воды также остается необходимым, чтобы удалять остаточные вещества, возникающие как в процессе хлорирования, так и при иных способах очистки, которые полностью вывести не удается.
Как указывает Аннус-Урмет, все зависит от конкретного бассейна.
«Например, в гидромассажных ваннах воду следует менять полностью как минимум раз в неделю или чаще», – говорит она.
Зато в глубоких бассейнах это можно делать раз в два-три года – при условии, что качество воды обеспечено.
Будут ли размножаться бактерии?
Министерство признает, что в воде могут распространяться разные бактерии, например кишечная палочка, вызывающая кровавую диарею, но случаи отравлений планируется выявлять в процессе стандартных проб.
Возможна также фекальная контаминация, что означает, что посетители бассейнов справляют нужду в воде, а не в туалете.
Директор Kalev Spa Пирет Бетлем считает, что этот законопроект мало повлияет на деятельность их учреждения.
«Департамент здоровья постоянно проверяет наши пробы воды», – говорит она. В том числе и без предупреждения.
В Kalev Spa для очистки воды по-прежнему используют хлор, так как он безопасен для здоровья людей, а также является самым дешевым способом очистки.
По ее словам, эстонские бассейны пробовали и другие средства, но в итоге вернулись к хлору.
Как рассказывает Бетлем, проблем с качеством воды или бактериями в их учреждении не было, жалоб от клиентов тоже не поступало.
Помимо постоянного внутреннего контроля качества воды, регулярный лабораторный анализ проводит и Департамент здоровья.
«В целом предприниматели и Департамент здоровья хорошо сотрудничают ради обеспечения качества, но в случае отклонений от норм у Департамента здоровья по-прежнему есть различные рычаги для привлечения предпринимателей к ответственности», – отмечает, в свою очередь, Рамон Нахкур.
К качеству воды предъявляются строгие требования, и если кто-то из предпринимателей собирается идти на компромисс ради экономии, это быстро выявится, считает он.
Нахкур отмечает, что требования безопасности для бассейнов действуют с 2007 года, и за это время отрасль сильно изменилась и извлекла немало уроков.
Пожалуй, столь строгого регулирования уже не требуется, полагает чиновник.
По словам Нахкура, изменения не принимались в спешке – они связаны со вступлением в силу нового закона о народном здравоохранении 1 сентября 2025 года.
Аквацентры и бассейны давно обращали внимание на то, что требования к замене воды слишком жесткие и уже не соответствуют современным решениям и стандартам водоочистки.
«И это правда!» - резюмирует Рамон Нахкур.