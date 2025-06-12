Правительство уполномочило министра юстиции подписать с Швецией договор об аренде тюремных площадей

В четверг, 12 июня, правительство уполномочило министра юстиции и цифрового развития Лийзу Пакосту подписать с Швецией пятилетний договор об аренде тюремных площадей.
Аренда неиспользуемых сейчас тюремных зданий позволит трудоустроить 400 человек на местах, поддерживать функционирующую тюремную инфраструктуру в резерве на случай кризисов и приносить государству не менее 30 млн евро в год. Соглашение планируется подписать 18 июня в Стокгольме.
«Мы заключаем договор аренды тюремной площади с нашим соседом и близким союзником - Королевством Швеция. Текст соглашения был подготовлен в тесном сотрудничестве с нашими органами безопасности, все риски были рассмотрены в ходе переговоров, и было найдено решение. Соглашение поможет нам сохранить работоспособность и функционирование Тартуской тюрьмы. Оно поможет сохранить и даже создать важные рабочие места в Южной Эстонии», - сказала министр юстиции и цифрового развития Пакоста.
Целью договора аренды тюремных площадей является сохранение Тартуской тюрьмы как важной внутренней инфраструктуры безопасности.
«Если мы не начнем действовать сегодня, Тартуская тюрьма может быть закрыта через год. Регион потеряет сотни рабочих мест, а эстонское государство потеряет ценных специалистов. Наша цель - избежать такого сценария, защитить существующие рабочие места и инфраструктуру в Тарту», - сказала Пакоста.
Согласно проекту соглашения, Эстония обеспечит полный спектр услуг для заключенных в тюрьме, включая медицинскую помощь и внутриэстонский транспорт при необходимости.
Согласно плану, первые заключенные будут размещены в Тартуской тюрьме в первой половине 2026 года.
Соглашение гарантирует Швеции 400 камер для использования, в общей сложности для 600 заключенных. Камеры одно- или двухместные. Эстонские и шведские заключенные не будут контактировать между собой.
В сотрудничестве со Швецией будет проверена биография всех иностранных заключенных. Эстония не будет принимать лиц с высоким риском, лиц, причастных к организованной преступности или терроризму.
Все иностранные заключенные возвратятся в Швецию не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока их заключения.
Для общения с заключенными будет использоваться английский язык, но заключенный имеет право на помощь переводчика.
Швеция обязана выплачивать Эстонии 30,6 млн евро в год за 300 мест в камерах и дополнительно 8500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного. Начиная с 2027 года плата будет увеличиваться на 3,5% в год. В течение годичного переходного периода Швеция выплатит 22,95 млн евро. Соглашение будет заключено на 5 лет с возможностью продления на 3 года.
На следующей неделе соглашение будет одобрено на заседании правительства, после чего его должен ратифицировать Рийгикогу. После подписания соглашения будет разработан более подробный меморандум о сотрудничестве по реализации и практическому применению соглашения.