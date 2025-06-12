Правительство уполномочило министра юстиции подписать с Швецией договор об аренде тюремных площадей

Аренда неиспользуемых сейчас тюремных зданий позволит трудоустроить 400 человек на местах, поддерживать функционирующую тюремную инфраструктуру в резерве на случай кризисов и приносить государству не менее 30 млн евро в год. Соглашение планируется подписать 18 июня в Стокгольме.

«Мы заключаем договор аренды тюремной площади с нашим соседом и близким союзником - Королевством Швеция. Текст соглашения был подготовлен в тесном сотрудничестве с нашими органами безопасности, все риски были рассмотрены в ходе переговоров, и было найдено решение. Соглашение поможет нам сохранить работоспособность и функционирование Тартуской тюрьмы. Оно поможет сохранить и даже создать важные рабочие места в Южной Эстонии», - сказала министр юстиции и цифрового развития Пакоста.

Целью договора аренды тюремных площадей является сохранение Тартуской тюрьмы как важной внутренней инфраструктуры безопасности.

«Если мы не начнем действовать сегодня, Тартуская тюрьма может быть закрыта через год. Регион потеряет сотни рабочих мест, а эстонское государство потеряет ценных специалистов. Наша цель - избежать такого сценария, защитить существующие рабочие места и инфраструктуру в Тарту», ​​- сказала Пакоста.

Согласно проекту соглашения, Эстония обеспечит полный спектр услуг для заключенных в тюрьме, включая медицинскую помощь и внутриэстонский транспорт при необходимости.

Согласно плану, первые заключенные будут размещены в Тартуской тюрьме в первой половине 2026 года.