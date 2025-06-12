Депутат Европарламента Урмас Паэт: Гренландия могла бы стать членом Европейского союза

«Гренландия - очень важная часть Европы, - сказал Паэт. - Учитывая сложную ситуацию во внешней политике и политике безопасности, и ЕС, и Гренландия только выиграют, если Гренландия решит присоединиться к ЕС», - добавил он.

В то же время он подчеркнул, что решения относительно будущего Гренландии в первую очередь принимаются самим народом Гренландии.

Паэт добавил, что когда речь идет о расширении ЕС, следует смотреть не только на Балканы, но и на то, что, помимо Гренландии, членами ЕС сейчас не являются Исландия и Норвегия. «Европейский союз также укрепится, если в ближайшие годы к нему присоединятся страны из северной части Европы», - добавил он.

Участники встречи обсудили способы, с помощью которых Европейский парламент и парламент Гренландии могли бы усилить свое взаимодействие в будущем.

Урмас Паэт также является постоянным докладчиком по Арктическому региону в Европейском парламенте.