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Депутат Европарламента Урмас Паэт: Гренландия могла бы стать членом Европейского союза

Урмас Паэт.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европейского парламента Урмас Паэт встретился с членами комиссии по иностранным делам и политике безопасности парламента Гренландии. Основными темами встречи стали неспокойная геополитическая ситуация, сотрудничество ЕС и Гренландии и возможное вступление в ЕС.

«Гренландия - очень важная часть Европы, - сказал Паэт. - Учитывая сложную ситуацию во внешней политике и политике безопасности, и ЕС, и Гренландия только выиграют, если Гренландия решит присоединиться к ЕС», - добавил он.

В то же время он подчеркнул, что решения относительно будущего Гренландии в первую очередь принимаются самим народом Гренландии.

Паэт добавил, что когда речь идет о расширении ЕС, следует смотреть не только на Балканы, но и на то, что, помимо Гренландии, членами ЕС сейчас не являются Исландия и Норвегия. «Европейский союз также укрепится, если в ближайшие годы к нему присоединятся страны из северной части Европы», - добавил он.

Участники встречи обсудили способы, с помощью которых Европейский парламент и парламент Гренландии могли бы усилить свое взаимодействие в будущем.

Урмас Паэт также является постоянным докладчиком по Арктическому региону в Европейском парламенте.

В 1985 году Гренландия вышла из состава Европейского Сообщества (организации-предшественника Европейского союза), в то время как Дания, автономной частью которой является Гренландия, осталась в этой организации.

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