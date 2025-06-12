Piletilevi PLG купила компанию Ticketportal, лидера чешского и словацкого рынка продажи билетов

После сделки Лукаш Яндач также станет председателем правления Ticketportal, а Свен Нуутманн - председателем совета.

Нуутманн добавил, что PLG продолжит инвестировать в технологии и в разработку новой платформы для продажи билетов в рамках всей группы, чтобы предложить клиентам наилучшую функциональность.

«Мы убеждены, что технология сама по себе не продает билеты; сильная и стабильная пользовательская база гарантирует это, а технологические решения добавляют беспрепятственный опыт для покупателей билетов. Единая платформа для всей группы, а также самая большая база посетителей в Центральной Европе создают уникальный и самый быстрый канал продаж для организаторов. Она также откроет возможность продавать билеты на всех рынках группы PLG. Переход на новую платформу уже начался и будет завершен в странах Балтии и Центральной Европы к концу 2026 года», - сказал он.

Сделка финансировалась в партнерстве с PLG и банком SEB. WOOD & Company выступила в качестве финансового консультанта, а PRK Partners s.r.o. предоставила юридические консультации.

По словам члена правления SEB Пеэпа Ялакаса, эта сделка наглядно демонстрирует способность Piletilevi PLG развиваться на международном рынке. «Мы поддерживаем амбициозные компании с долгосрочной перспективой, которые хотят выйти за пределы своего домашнего рынка. Piletilevi PLG - прекрасный пример этого», - сказал он.