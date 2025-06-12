Piletilevi PLG купила компанию Ticketportal, лидера чешского и словацкого рынка продажи билетов

AS Piletilevi PLG приобрела чешскую и словацкую билетную платформу Ticketportal. В результате сделки оборот Piletilevi PLG по продаже билетов удвоится и составит почти 600 млн евро в год, сделка была закрыта 12 июня в Праге.
Сделка является стратегическим расширением, которое укрепляет позиции PLG на международном рынке и создает прочную основу для дальнейших инвестиций. Сегодня компания работает в 7 европейских странах, объединяя региональных лидеров рынка в одну сильную группу.
«Эта сделка является естественным продолжением нашей давней стратегии, направленной на превращение в ведущую компанию по продаже билетов на всех наших домашних рынках, предоставляя организаторам мероприятий наиболее эффективный канал продаж», - прокомментировал председатель правления Piletilevi PLG Свен Нуутманн.
«Ticketportal - это сильный и надежный бренд, можно даже сказать, жемчужина в короне в Чехии и Словакии. Присоединение команды Ticketportal к нашей группе открывает новые возможности для обеих сторон, мы с нетерпением ждем наших общих задач и историй успеха», - отметил Нуутманн.
PLG вышла на рынок Чехии и Словакии в 2023 году, приобретя контрольный пакет акций GoOut.net. Лукаш Яндач продолжил сотрудничество с PLG в качестве председателя правления и миноритарного акционера чешской компании, с которым компания за короткое время добилась замечательных результатов. Теперь совместное путешествие подошло к важному завершению - приобретению лидера рынка в обеих странах.
«Объединив под одной крышей GoOut, Ticketstream и теперь Ticketportal, мы создаем нечто поистине беспрецедентное в регионе», - сказал председатель правления PLG в Чехии Яндач.
«Наша цель - охватить как можно больше рынка. Мы хотим предложить наиболее комплексные решения для всех типов мероприятий в Чехии и Словакии - независимо от размера, жанра или места проведения», - сказал он.
После сделки Лукаш Яндач также станет председателем правления Ticketportal, а Свен Нуутманн - председателем совета.
Нуутманн добавил, что PLG продолжит инвестировать в технологии и в разработку новой платформы для продажи билетов в рамках всей группы, чтобы предложить клиентам наилучшую функциональность.
«Мы убеждены, что технология сама по себе не продает билеты; сильная и стабильная пользовательская база гарантирует это, а технологические решения добавляют беспрепятственный опыт для покупателей билетов. Единая платформа для всей группы, а также самая большая база посетителей в Центральной Европе создают уникальный и самый быстрый канал продаж для организаторов. Она также откроет возможность продавать билеты на всех рынках группы PLG. Переход на новую платформу уже начался и будет завершен в странах Балтии и Центральной Европы к концу 2026 года», - сказал он.
Сделка финансировалась в партнерстве с PLG и банком SEB. WOOD & Company выступила в качестве финансового консультанта, а PRK Partners s.r.o. предоставила юридические консультации.
По словам члена правления SEB Пеэпа Ялакаса, эта сделка наглядно демонстрирует способность Piletilevi PLG развиваться на международном рынке. «Мы поддерживаем амбициозные компании с долгосрочной перспективой, которые хотят выйти за пределы своего домашнего рынка. Piletilevi PLG - прекрасный пример этого», - сказал он.
«SEB здесь не просто финансист - наша стратегия направлена на развитие вместе с клиентом и его активное консультирование. Как международный банк мы рады поддержать дальнейший рост Piletilevi PLG в регионе Центральной и Восточной Европы, включая финансирование крупнейшей сделки в истории компании. Такие шаги подтверждают, что у эстонских компаний есть потенциал играть ключевую роль на европейском рынке культуры и развлечений», - прокомментировал Ялакас.
PLG, которая в настоящее время действует в Эстонии, Литве, Латвии, Чехии, Словакии, Польше и Румынии, является крупнейшим билетным оператором в Центральной Европе и стремится к дальнейшему расширению.
PLG в сотрудничестве с Enskilda и Superia завершает новый раунд финансирования, привлекая новый капитал на рынках облигаций, что вместе с банком SEB обеспечит устойчивое расширение.
Владельцы PLG - инвестиционная компания предпринимателя Свена Нуутманна Angel Rose Capital, крупнейшая частная инвестиционная компания в странах Балтии BaltCap и инвестиционная компания с эстонским капиталом Tristafan.
PLG действует в семи странах с населением около 80 млн человек и весной этого года отметила свое 28-летие. Объем выпущенных билетов превысил 21 млн, их общая стоимость составила 600 млн евро, а количество посещений веб-сайта достигает 160 млн в год.