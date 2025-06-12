Карис отмечал, что российская угроза никуда не исчезла и коренится в истории.

«Мы знаем, что у нас есть сосед, и сосед был агрессивен не только сейчас в Украине, но и в прошлом. В какой-то момент мы забыли о стремлении России захватить земли соседей, которое заложено в генах России», - считает Алар Карис.

Он напомнил, что даже наличие мирных договоров в прошлом не уберегло Эстонию от оккупации, а потому сейчас особенно важно укреплять обороноспособность совместно с союзниками по НАТО.

Комментируя мирные переговоры, проходившие в Стамбуле, Карис подчеркивал, что Украина больше всех заинтересована в завершении войны.

«Больше, чем самой Украине, мир никому не нужен. Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое будет миром для Украины. На данный момент это означает, к сожалению, что мир достигается через поле боя, и мы должны помогать и продолжать поддерживать Украину, пока это мирное соглашение не будет подписано».

По его словам, только сила способна заставить Россию сесть за стол переговоров.

«Как я уже несколько раз говорил, сила - это единственное слово, которое признает Россия».

Отдельно президент Эстонии остановился на вопросе финансирования оборонных расходов страны. Уже в 2026 году Эстония планирует довести оборонный бюджет до уровня 5% ВВП, что потребует ощутимых дополнительных поступлений в бюджет.