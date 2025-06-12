Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул важность всесторонней поддержки Украины и наращивания давления на Россию. Об этом он заявил в ходе встречи с послами стран Европейского союза в Кадриорге, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам Кариса, в условиях отсутствия перспектив перемирия в войне, развязанной Россией против Украины, Европе следует действовать консолидированно и оказывать Киеву действенную военную помощь.
«Цели России гораздо шире, чем территория Украины, и лучший путь к миру - совместная военная помощь Украине и всевозможное усиление давления на Россию», - заявил президент Эстонии.
Кроме того, он указал на необходимость усиления оборонной промышленности стран ЕС для повышения обороноспособности на фоне сохраняющейся российской агрессии. Также Карис выступил за полное прекращение импорта российских энергоресурсов к 2026 году и продолжение санкционного давления на Москву.
Карис неоднократно подчеркивал решимость Эстонии продолжать поддержку Украины. Ранее в интервью он заявлял: «Если не остановить агрессию сейчас, в дальнейшем цена будет только выше. Украина борется не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы».
Также президент отметил, что необходимо ускорять поставки вооружений Киеву: «Чем быстрее мы обеспечим Украину необходимым вооружением, тем скорее удастся остановить агрессора».
В недавнем интервью LRT интервью Карис заявил, что правительство Эстонии уже приняло решение о возможности отправки своих военных в Украину в рамках международной миротворческой миссии.
«Я думаю, что должно быть по крайней мере прекращение огня и мир, прежде чем мы обсудим отправку войск в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», - подчеркивал президент.
Карис отмечал, что российская угроза никуда не исчезла и коренится в истории.
«Мы знаем, что у нас есть сосед, и сосед был агрессивен не только сейчас в Украине, но и в прошлом. В какой-то момент мы забыли о стремлении России захватить земли соседей, которое заложено в генах России», - считает Алар Карис.
Он напомнил, что даже наличие мирных договоров в прошлом не уберегло Эстонию от оккупации, а потому сейчас особенно важно укреплять обороноспособность совместно с союзниками по НАТО.
Комментируя мирные переговоры, проходившие в Стамбуле, Карис подчеркивал, что Украина больше всех заинтересована в завершении войны.
«Больше, чем самой Украине, мир никому не нужен. Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое будет миром для Украины. На данный момент это означает, к сожалению, что мир достигается через поле боя, и мы должны помогать и продолжать поддерживать Украину, пока это мирное соглашение не будет подписано».
По его словам, только сила способна заставить Россию сесть за стол переговоров.
«Как я уже несколько раз говорил, сила - это единственное слово, которое признает Россия».
Отдельно президент Эстонии остановился на вопросе финансирования оборонных расходов страны. Уже в 2026 году Эстония планирует довести оборонный бюджет до уровня 5% ВВП, что потребует ощутимых дополнительных поступлений в бюджет.
«Оборона становится все более важной. Дело не только в процентах, но главное - что мы будем делать с этими 5% ВВП. Эти 5% - не просто цифра, они вытекают из наших оборонных планов», - отметил Карис.
По его словам, значительная часть средств будет собрана за счет повышения налогов.
«Если честно, это очень длинный список, который начинается с налога на автомобили и некоторых других. Это расчеты нашего правительства, где мы должны повысить налоги. Как мы все знаем, никто не доволен, когда налоги растут, но мы обязаны это сделать ради оборонного бюджета, чтобы он функционировал правильно», - указывал президент на важность функции общественного контроля за чиновниками.
Кроме налогов, в Эстонии обсуждались и альтернативные источники финансирования - в том числе государственные кредиты и возможная помощь со стороны Европейского союза.
Однако, как подчеркнул Карис, общество пока относится к мерам правительства с пониманием, поскольку осознает угрозы, стоящие перед страной.
«Общество из-за этого не расстроено, потому что мы понимаем, что нам нужно это делать. Нам же нужно показать обществу, что мы будем делать с собранными деньгами. Если они уйдут куда-то в другое место, тогда, конечно, это станет проблемой для общества», - полагает президент.