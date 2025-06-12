Писториус: новое правительство Германии не будет рассматривать передачу Украине крылатых ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что Германия предоставит Украине 7 млрд евро помощи в этом году и рассматривает возможность предоставления дополнительных 1,9 млрд евро. Однако министр обороны также заявил, что новое правительство Германии не будет рассматривать отправку крылатых ракет Taurus в Украину.