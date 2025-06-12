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Писториус: новое правительство Германии не будет рассматривать передачу Украине крылатых ракет Taurus

Перевод: Павел Соболев
Борис Писториус и Владимир Зеленский. Киев, 12 июня 2025 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что Германия предоставит Украине 7 млрд евро помощи в этом году и рассматривает возможность предоставления дополнительных 1,9 млрд евро. Однако министр обороны также заявил, что новое правительство Германии не будет рассматривать отправку крылатых ракет Taurus в Украину.

«В последние месяцы мы планировали предоставить Украине 4 млрд евро помощи. Мы увеличили эту помощь до 7 млрд евро. Кроме того, еще не принято решение о дополнительных 1,9 млрд евро», - сказал Писториус на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам министра, часть этих средств будет направлена ​​на финансирование проекта по производству дальнобойного оружия.

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