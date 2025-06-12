Михал: в новом бюджете ЕС нужно увеличить расходы на оборону

«Эстония готова вносить в бюджет ЕС больший вклад, если будут учтены наши приоритеты, - отметил Михал. - В то же время необходимо значительно сократить административную нагрузку по сравнению с Фондом восстановления и устойчивости», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Михала, фонды сплочения принесли Эстонии большую пользу, и страна ожидает продолжения этой политики. «Мы были весьма успешны в использовании этих фондов. С момента присоединения к ЕС было поддержано более 40 000 проектов, - сказал премьер-министр. - Это серьезно поддержало нашу экономику и приблизило уровень благосостояния к среднеевропейскому», - добавил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что пока Россия не изменит свои стратегические цели, в бюджете ЕС необходимо планировать дополнительные ресурсы для решения проблем нашего региона, таких как безопасность границ и военная мобильность. «Эстония тоже не стоит в стороне. В течение следующих четырех лет мы будем тратить на оборону в среднем 5,4% ВВП из собственных средств», - заявил Михал.