Государственная избирательная комиссия также обсудила возможность создания приложения для голосования на мобильных устройствах Android и iOS. «Мы взвесили все за и против, голосование было равным. В итоге было решено, что вопрос требует дополнительного обсуждения, но до выборов в органы местного самоуправления осталось слишком мало времени», - пояснила председатель комиссии Ингрид Куллерканн.

Приложение для голосования на компьютерах будет разработано для следующих операционных систем, при условии, что производитель обеспечивает их актуальными обновлениями безопасности и они поддерживаются программным обеспечением DigiDoc:

64-битные версии операционных систем Windows;

64-битные версии операционных систем Ubuntu Linux;

64-битные версии операционных систем MacOS.

Нововведением на выборах в органы местного самоуправления станет возможность идентификации в приложении для голосования не только с помощью ID-карты и мобильного ID, но и с использованием Smart-ID.

Согласно закону о выборах в Рийгикогу, перед каждыми выборами Государственная избирательная комиссия своим решением определяет операционные системы, для которых создаются приложения для голосования.