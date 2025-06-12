Пропалестинские активисты проникли в дом главы МИД Швеции

Инцидент произошел около 21:00 в среду вечером. Активистская группа «Комитеты Рожава» заявляет, что стоит за этим.

Газета Aftonbladet первой сообщила об «инциденте с угрозами» в адрес главы МИД. Полиция подтвердила телеканалу SVT, что расследует незаконное проникновение, после того как несколько человек проникли в подъезд министра иностранных дел.

«По нашим оценкам, около двух посторонних лиц проникли в подъезд министра иностранных дел и повесили там плакаты. Затем они ушли, а мы прибыли на место и начали предварительное расследование по факту незаконного проникновения», - заявил пресс-секретарь полиции Стокгольма Ола Остерлинг.

«Плакаты информируют о ее частичной ответственности за голод в Газе, ее действиях в деле Медина и том, как она вела себя во время задержания Греты Тунберг», - пишут активисты на своем веб-сайте, заявляя, что их действия против министра иностранных дел не были угрожающими.

Во время пресс-конференции по ситуации на Ближнем Востоке в четверг утром Мария Мальмер Стенергард получила вопрос об этом инциденте. Она не захотела комментировать его, но сказала: «Я всегда буду отстаивать право на демонстрации и протесты, а также право быть политиком, не боясь угроз и насилия в обществе».

«Мы видели развитие событий последних недель, и я получаю информацию о том, что депутаты парламента испытывают страх, не решаются свободно передвигаться», - добавила она.

В среду у парламента также прошла демонстрация в поддержку Палестины. Депутат от партии «Шведские демократы» Джессика Стегруд опубликовала видео, на котором ее задержали и сняли на камеру. «Напали на меня, избранную народом, возле моего рабочего места. Я, кстати, никогда не высказывалась по этому вопросу. Неужели мы действительно хотим, чтобы так было в Швеции?» - написала она в X.

Премьер-министр Ульф Кристерссон в комментарии для SVT заявил, что за последние сутки несколько политиков преследовались активистами.

«Тяжелая ответственность теперь лежит на тех, кто, распространяя ложь, романтику террора и антисемитизм, поляризует общество и разжигает ненависть в Швеции. Не переносите конфликты Ближнего Востока на улицы и площади Швеции», - подчеркнул он.