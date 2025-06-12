ГАЛЕРЕЯ На станции Юлемисте для пассажиров открыт новый перрон

Сегодня рано утром на станции Юлемисте в Таллинне произошло важное событие - пассажирские поезда и их пассажиры начали пользоваться новым перроном. Это первая завершенная часть северного терминала Rail Baltica - терминала «Юлемисте Линда».
Новый перрон длиной 230 метров и шириной 9,3 метра построен в рамках проекта Rail Baltic Estonia. До сих пор поезда Elron обслуживались старыми перронами, которые находились частично на том же месте. Теперь движение поездов переведено на новый современный перрон, где уже можно ощутить, каким будет будущее пассажирских перевозок.