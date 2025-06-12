ГАЛЕРЕЯ На станции Юлемисте для пассажиров открыт новый перрон

Новый перрон длиной 230 метров и шириной 9,3 метра построен в рамках проекта Rail Baltic Estonia. До сих пор поезда Elron обслуживались старыми перронами, которые находились частично на том же месте. Теперь движение поездов переведено на новый современный перрон, где уже можно ощутить, каким будет будущее пассажирских перевозок.

«В Эстонии строится первый пассажирский терминал и транспортный узел, который полностью соответствует международным требованиям и стандартам», - рассказал председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс. - «Юлемисте станет уникальным центром для всего региона: здесь будут сходиться железнодорожные пути с шириной колеи 1520 мм и 1435 мм, трамвайные маршруты, велосипедные и пешеходные дорожки, а также автобусный терминал с шестью посадочными площадками. Сегодня завершился первый этап строительства, в рамках которого были созданы новые объекты для пассажиров».