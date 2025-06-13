«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население», - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.

«Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана», - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты.