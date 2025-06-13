Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, нанесли превентивный удар по территории Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца. Израиль также объявил режим чрезвычайного положения.
«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население», - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.
«Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана», - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты.
Израиль также закрыл свое воздушное пространство.