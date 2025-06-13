Израиль нанес удары по Ирану и закрыл воздушное пространство

«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население», - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.

«Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана», - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты.

Израиль также закрыл свое воздушное пространство.

ЦАХАЛ: Операция направлена против ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию под кодовым названием «Народ-лев», нацеленную на ядерную программу Ирана.

Как утверждает ЦАХАЛ, Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб, поэтому Израилю необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы», передает The Times of Israel.

Израиль атаковал десятки целей в Иране

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами, говорится в сообщении ЦАХАЛ. «Звуки многочисленных взрывов» были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз», сообщает Reuters.

«Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», - подчеркнул он.

Сообщается о смерти командующего КСИР

Информационные агентства, в частности Reuters, передают, что ВВС Израиля атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но и точечно - военное и научное руководство в Исламской Республике. Сообщается о гибели в результате ударов командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами и иранских ученых-ядерщиков Ферейдуна Аббаси-Давани и Мохаммада Мехди Техранчи. По информации иранских СМИ, тяжело ранен советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани.