Некоторые родители получат от Кассы здоровья важное уведомление

Касса здоровья начала рассылать уведомления родителям детей 11−12 лет, в которых их ребенка приглашают на визит к семейному врачу для планового медицинского осмотра. При этом ответственность за обращение в центр семейной медицины остается за родителем.
Если медицинские осмотры детей школьного возраста обычно проводятся школьной медсестрой и уведомления приходят родителям через учебное заведение, то информирование родителей о контрольных медицинских осмотрах в центрах семейной медицины было ранее непоследовательным и участие в таких осмотрах было низким.
Чтобы родители знали, когда им пора отвести ребенка к семейному врачу на осмотр, Касса здоровья сначала отправит родителям уведомления с напоминанием об осмотрах детей в возрасте 11–12 лет, но позже будут добавлены уведомления об осмотрах других групп детей дошкольного и школьного возраста.
«Регулярные контрольные осмотры помогают следить за развитием ребенка и выявлять потенциальные проблемы со здоровьем на ранней стадии, когда их еще можно решить с помощью небольших вмешательств. Контрольные медицинские осмотры детей проводятся регулярно в определенном возрасте – от периода новорожденности до совершеннолетия. Мы призываем родителей не пропускать профилактические контрольные осмотры, поскольку не всегда сам родитель может заметить проблему со здоровьем у ребенка, а ребенок может не иметь возможности самостоятельно на нее пожаловаться», – сказала Лийз Крууз, руководитель портфеля развития медицинских услуг Кассы здоровья.
Семейный врач Алина Тереп отметила, что именно в раннем подростковом возрасте сохраняется ряд опасностей, связанных с развитием – таких как слишком быстрый или слишком медленный рост, избыточный или недостаточный вес, а также проблемы, связанные с осанкой или зрением.
«Хотя дети 11−12 лет болеют реже, чем дошкольники – например респираторными заболеваниями, что приводит к отсутствию регулярных обращений в центры семейной медицины, поэтому систематический профилактический осмотр остается крайне важным. Большинство центров семейной медицины активно приглашают детей на плановые осмотры, что позволяет своевременно выявить, например, избыточный вес, нарушения развития или признаки нездорового образа жизни. Поэтому нас особенно радует инициатива Кассы здоровья, выступающая как дополнительный способ напоминания родителям о необходимости контрольного визита. Плановый визит к семейному врачу, хоть и ограничивается общей беседой и базовым физическим осмотром, предоставляет возможность обсудить такие важные аспекты, как режим дня, питание, уровень физической активности и эмоциональное состояние, а также при необходимости назначить дополнительные исследования для детей, находящихся в группе риска», – напомнила доктор Тереп.
Проверка здоровья детей в возрасте 11−12 лет является частью государственного плана наблюдения за состоянием здоровья детей. Во время проверки здоровья у семейного врача измеряется рост и вес ребенка, проверяется артериальное давление, осанка и зрение, прослушивается сердце и легкие и т.д. Кроме того, задаются вопросы о распорядке дня ребенка, привычках в занятиях спортом, времени, проведенном за экраном, и перепадах настроения.
Касса здоровья рассылает родителям уведомления о необходимости проверки здоровья по СМС и в электронном виде на адрес электронной почты, указанный на государственном портале eesti.ee. Родитель также может увидеть уведомление, войдя на этот портал. Чтобы уведомление дошло до каждого родителя, Касса здоровья просит проверить и при необходимости обновить свои контактные данные на государственном портале eesti.ee.
Чтобы принять участие в контрольной проверке здоровья, необходимо записаться на прием к семейному врачу. Для того чтобы успеть пройти медицинский осмотр перед началом нового учебного года, стоит запланировать визит к семейному врачу в период летних каникул и записаться на прием заранее.
Согласно руководству по наблюдению за здоровьем ребенка, после младенчества ребенок дошкольного возраста должен проходить осмотр у семейного врача в возрасте 2, 3, 4 лет, а также 5 и 6-7 лет. Ребенок школьного возраста должен проходить осмотр у семейного врача в возрасте 11−12 и 15−16 лет. Медицинские контрольные осмотры проводятся школьной медсестрой в I, III, VII и X классах (1-й курс в профессиональном учебном заведении).