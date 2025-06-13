Некоторые родители получат от Кассы здоровья важное уведомление

Если медицинские осмотры детей школьного возраста обычно проводятся школьной медсестрой и уведомления приходят родителям через учебное заведение, то информирование родителей о контрольных медицинских осмотрах в центрах семейной медицины было ранее непоследовательным и участие в таких осмотрах было низким.

Чтобы родители знали, когда им пора отвести ребенка к семейному врачу на осмотр, Касса здоровья сначала отправит родителям уведомления с напоминанием об осмотрах детей в возрасте 11–12 лет, но позже будут добавлены уведомления об осмотрах других групп детей дошкольного и школьного возраста.

«Регулярные контрольные осмотры помогают следить за развитием ребенка и выявлять потенциальные проблемы со здоровьем на ранней стадии, когда их еще можно решить с помощью небольших вмешательств. Контрольные медицинские осмотры детей проводятся регулярно в определенном возрасте – от периода новорожденности до совершеннолетия. Мы призываем родителей не пропускать профилактические контрольные осмотры, поскольку не всегда сам родитель может заметить проблему со здоровьем у ребенка, а ребенок может не иметь возможности самостоятельно на нее пожаловаться», – сказала Лийз Крууз, руководитель портфеля развития медицинских услуг Кассы здоровья.

Семейный врач Алина Тереп отметила, что именно в раннем подростковом возрасте сохраняется ряд опасностей, связанных с развитием – таких как слишком быстрый или слишком медленный рост, избыточный или недостаточный вес, а также проблемы, связанные с осанкой или зрением.