Обнародованы цены на новый электрический Renault 4 в Эстонии

Длина нового автомобиля составляет 4,14 метра против 3,92 метра у его меньшего «брата», а колесная база — 2,62 метра против 2,54 метра. Клиренс также почти на четыре сантиметра выше. Значительно увеличился и объем багажника: 420 литров против 326 литров. Если Renault 5 способен тянуть прицеп весом до 500 килограммов, то Renault 4 может буксировать прицеп до 750 килограммов.

Фото: Renault.

Первая комплектация, рассчитанная преимущественно на городские поездки, будет стоить от 29 690 евро. В этой версии установлен электромотор мощностью 90 кВт (120 л.с. / 225 Нм) и литий-ионная аккумуляторная батарея NMC емкостью 40 кВтч, что обеспечивает запас хода до 308 километров.

Вторая версия будет оснащена электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с. / 245 Нм) и литий-ионной батареей NMC емкостью 52 кВтч, а ее запас хода по WLTP составит до 409 километров. Цена начинается от 32 690 евро, а в топовой комплектации Iconic автомобиль будет стоить 36 790 евро.

Обе версии Renault 4 E-Tech Electric оборудованы двусторонним зарядным устройством переменного тока мощностью 11 кВт, благодаря чему доступна функция Power to Object (V2L, отдача энергии от автомобиля), позволяющая подключать устройства непосредственно к батарее автомобиля. Зарядка аккумулятора с 15% до 80% 52-киловаттной батареи с помощью 11-киловаттного зарядника занимает 3 часа 13 минут, а 40 кВтч батареи - 2 часа 37 минут.

Фото: Renault.

Для быстрой зарядки версия с большей батареей оснащена зарядным устройством постоянного тока мощностью 100 кВт, а городская версия — устройством мощностью 80 кВт. В обоих случаях зарядка аккумулятора с 15% до 80% займет лишь 30 минут.