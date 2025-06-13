На этапе Бриллиантовой лиги Эстония в командном зачете заняла первое место, в личном – у Хаусенберга второе место!

В течение двух дней многоборцы соревновались на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло в необычном формате – по трем дисциплинам. В первый день проходили соревнования по прыжкам в длину, во второй – бег на 110 метров с барьерами и метание копья.

В метании копья лучший результат показал норвежец Маркус Руут, отправив снаряд на 67,89 метра. Вторым стал Хит Болдуин с результатом 67,45, третьим – Хаусенберг, установивший личный рекорд (64,38). Эрм показал результат 56,29 и занял пятое место. Швейцарец Андрин Хубер метнул копье на 55,80, его соотечественник Симон Эхаммер завершил соревнования с результатом 53,17.

В общем зачете победу в троеборье одержал Руут с 2799 очками, вторым стал Хаусенберг (2685 очков). Третье место занял Эхаммер (2677), четвертым стал Болдуин (2665), пятым – Эрм (2423), а шестым – Хубер (2322 очка).

В командном зачете Эстония набрала 5108 очков и заняла первое место, вторая – Швейцария с 4999 очками, третьей стала Норвегия (3771 очко).

В беге на 110 метров с барьерами Хаусенберг установил личный рекорд – 14,40. Эрм пробежал дистанцию за 14,54. Лучший результат показал Эхаммер – 13,74.