Цена билетов отпугивает покупателей. Неужели матчи клубного ЧМ по футболу пройдут при полупустых трибунах?

Особенно невысокий интерес наблюдается у футбольных болельщиков к матчу открытия, в котором встретятся клуб Лионеля Месси Майами Интер и египетский Аль-Ахли.

Встреча пройдет на стадионе Hard Rock в Майами, который вмещает более 64 тысяч зрителей. По данным испанской газеты Marca, на данный момент на матч продано менее 25 тысяч билетов.

Кроме того, Международной федерации футбола пришлось прибегнуть к динамическому ценообразованию: если изначально билеты на матч открытия стоили 306 евро, то позже их можно было приобрести почти в шесть раз дешевле.

Основной причиной низких продаж называют высокие цены на билеты.

Стартующий в конце этой недели футбольный турнир, который прозвучит стартовым свистком, предстанет перед любителями спорта в новом формате. Если раньше в клубных чемпионатах мира участвовали лучшие команды каждого континента и страны-хозяйки, которые выявляли победителя в матчах на выбывание, то теперь за титул будут бороться сразу 32 клуба.