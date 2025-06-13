В Эстонии сократилось число браков, а разводов стало больше

В 2024 году вступили в брак 6361 пара, что на 143 пары меньше, чем в 2023 году. Средний возраст при первом браке остался таким же, как и раньше: мужчины вступают в первый брак в среднем в 32 года, женщины - в 30 лет.

Среди всех вступивших в брак мужчин в 2024 году 25% были младше 30 лет. Среди женщин доля таких составила 37%.

Больше всего браков (126 пар) было заключено в пятницу, 8 августа. Популярными датами также стали: 24 апреля (90 браков), 24 июля (89), 24 августа (76) и 24 мая (63).

У 30% пар был как минимум один общий ребенок на момент заключения брака.

555 эстонок вышли замуж за партнеров другой национальности, среди мужчин таких было 492. Чаще всего как эстонцы, так и эстонки вступали в брак с русскими и украинцами.

Из 4753 зарегистрированных браков (75%) один из супругов был эстонской национальности.

Больше всего эстонцы женились на других эстонцах - таких браков было 3527. Браков, в которых хотя бы один из партнеров был русским - 1695, с украинцами - 471.

За границей было заключено 9,7% всех браков, или 618 пар.

В 2024 году эстонские граждане заключили друг с другом за границей 38 браков.

С 1 января прошлого года в Эстонии разрешено заключать браки между однополыми парами. В 2024 году было зарегистрировано 207 таких браков: 139 между женщинами и 68 между мужчинами.

В 2024 году было расторгнуто 2893 брака, что на 245 больше, чем в предыдущем году. Количество разводов оставалось ниже 3000 с 2019 года.

Примерно каждый четвертый вступающий в брак (23%) уже был ранее в браке. Свыше половины тех, кто вступал в повторный брак, заключали его с партнером, для которого это тоже был не первый брак. Средний возраст мужчин, вступавших в повторный брак, составлял 47,9 лет, женщин - 44,1 года.

У 56,5% разводящихся пар были общие несовершеннолетние дети.

Было расторгнуто 97 браков, которые длились менее года - это около 3% от общего числа разводов.

Средняя продолжительность расторгнутого в 2024 году брака составила 11 лет, медианная - 8 лет. На средний показатель повлияли очень длительные браки: 6 разводов произошли после 50 лет совместной жизни. Однако браки длительностью менее 10 лет составляли 53% от всех разводов в 2024 году.