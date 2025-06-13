Пассажир на месте 11А. Что известно о британце, который выжил после крушения самолета Air India в Ахмадабаде

На борту упавшего лайнера Boeing 787-8 находились 242 человека, после катастрофы экстренные службы нашли тела более 240 погибших. Самолет рухнул на общежитие, где жили местные врачи и студенты-медики, в результате чего в больницу было доставлено еще от50 до60 пострадавших.

Представитель полиции Ахмадабада Г .С. Малик сообщил журналистам, что выживший занимал место 11A на борту упавшего самолета. Позже из списка пассажиров стало известно, что на этом месте сидел британец Вишвашкумар Рамеш.

Данных осостоянии его здоровья немного, но из больницы он смог поговорить с журналистами издания Hindustan Times- и показал им свой посадочный талон.

Он рассказал, что катастрофа произошла очень быстро. «Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, и затем самолет рухнул. Все произошло очень быстро»,- передает его слова Hindustan Times.

«Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу»,- добавил Вишвашкумар.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Вишвашкумар сам идет к машине скорой помощи на фоне клубов дыма.

По информации Би-би-си, Рамеш родился в Индии, однако много лет живет в Великобритании; у него есть жена и ребенок.